"Bí mật k.i.n.h h.o.à.n.g" bên trong thùng xe tải

Ngày 21-5, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn lòng, da, mỡ trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.

Hơn 1 tấn lòng, da, mỡ trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối được giấu trong thùng xe tải (Ảnh CAHT)



Trước đó, vào ngày 20-5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh, chủ trì phối hợp với Công an xã Phù Lưu, huyện Thạch Hà, phát hiện xe ô tô mang BKS: 35H-000.18 do Lê Văn Hưng (SN 1987, ngụ Thôn Phong Lạo 1, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đang dừng đỗ trên đường. Nghi vấn xe ô tô vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy tờ kiểm dịch hợp pháp, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra các nội dung liên quan.

...

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe chở 210 kg lòng trâu bò, 295 kg mỡ trâu bò, 500 kg da trâu bò đã bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, Lê Văn Hưng thừa nhận số sản phẩm động vật nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động