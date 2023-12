Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn đã được tìm thấy như thế nào

Ngày 2/12, rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt tại nhà anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để chúc mừng gia đình và cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Lực) trở về bình an sau 3 ngày mất tích.

Cháu Phúc An được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn.

Chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, bà mự của bé Phúc An) là một trong những người phát hiện cháu Phúc An cho biết. Sáng nay, chị Thủy cùng 2 người cô ruột của bé An lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm.

Khoảng hơn 8h, chị Thủy nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Chị Thủy đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, cả 3 người vừa gọi "Gấu ơi, Gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ khóc to hơn và có tiếng gọi "mẹ Huyền, mẹ Huyền!".

Cả 3 người chạy lại thì phát hiện bé dưới một rãnh sâu, không có nước. Chị Thủy mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. 2 người ở trên phải nắm tay kéo lên. Sau đó chị Thủy bế cháu Phúc An chạy thẳng về nhà. Chứng kiến Phúc An trở về bình an hàng trăm người vui mừng.

Cũng theo chị Thủy, hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 200m, cách đường 100m, cây cối khá rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm nhưng không thấy cháu.

... Công an lấy thông tin tại khu vực nơi phát hiện cháu bé.

Thời điểm được tìm thấy, cháu Phúc An ngồi dưới rãnh, không mặc quần; tay chân có vết xước nhẹ. Cháu bé khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Cháu bé được đưa cháu về nhà, ủ ấm, cho uống sữa và trình báo với cơ quan chức năng.

Sau đó, cháu Phúc An được chăm sóc và theo dõi tại Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân. Tại đây, Bố mẹ bé Phúc An cùng những người phát hiện ra cháu đang chăm sóc bé ở trạm.

Trước đó, vào chiều ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai ra cổng đổ rác rồi mất tích suốt 3 ngày. Sáng nay (2/12), cháu Phúc An bất ngờ được tìm thấy ở cách nhà không xa trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV