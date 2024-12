Bắt Trần Hoàng Khang khi đang trốn ở nhà mẹ ruột

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Tổ 161 vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã tại huyện Thống Nhất.

Cụ thể, vào lúc 23h00 ngày 03/12/2024, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Bàu Hàm 2 và Tổ 161 - Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu bắt giữ đối tượng truy nã Trần Hoàng Khang (SN: 1999, HKTT xã Xuân Hoà, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất.

Đối tượng Trần Hoàng Khang - Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Trước đó, Khang Công an huyện Vĩnh Cửu ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Hiện Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng truy nã sớm đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Mọi người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khi phát hiện đối tượng truy nã liên hệ lực lượng Công an gần nhất.

