Bắt tạm giam cán bộ địa chính nhận 30 triệu đồng khi làm sổ đỏ cho người dân

Ngày 18-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình cho biết đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Bùi Thanh Dương (SN 1987, trú tại khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy; là công chức địa chính xã An Bình, huyện Lạc Thủy) để điều tra, làm rõ hành vi "nhận hối lộ".

Trước đó, vào ngày 16-3, ông B.Đ.G. (SN 1980, trú thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) đến trụ sở UBND xã An Bình để làm thủ tục đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, ông B.Đ.G đã gặp Bùi Thanh Dương đề nghị làm các thủ tục.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, Bùi Thanh Dương đã gây nhiều khó khăn, phiền hà. Để việc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuận lợi, ông B.Đ.G. đã đưa cho Dương 10 triệu đồng để làm nhanh các thủ tục. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông B.Đ.G. tiếp tục chuyển vào tài khoản của Dương 20 triệu đồng.

...

Sau khi nhận tiền, Bùi Thanh Dương không thực hiện đúng theo cam kết nên ông G. đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Lạc Thủy. Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Lạc Thủy đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Khi thu thập đủ chứng cứ, công an đã bắt giữ Bùi Thanh Dương.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động