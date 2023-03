Bắt giữ đối tượng phá két sắt, trộm cắp tài sản

Ngày 4/3, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Trọng Hùng (SN 2004, trú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, Công an xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc tiếp nhận tố giác của chị N.T.H., (SN 1989, trú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà cậy phá két sắt và trộm cắp 8 chỉ vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng.





Đối tượng Lê Trọng Hùng tại cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp cùng Công an xã Minh Tiến triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và rà soát các đối tượng nghi vấn.



Sau gần 20 tiếng tập trung điều tra xác minh, Công an huyện Ngọc Lặc đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Trọng Hùng, thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên.



Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản và các vụ việc trên đều được lực lượng Công an tiến hành điều tra, làm rõ.





