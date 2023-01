Bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua, các lực lượng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Kết quả đấu tranh đã xác định có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã tập trung điều tra để xử lý.

Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt về tội "Nhận hối lộ".

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh gồm 3 đơn vị Văn phòng Cơ quan CSĐT; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ, với sự tham gia của một số Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện gồm: TP Thủ Đức; Quận 12; Bình Tân; Nhà Bè; Củ Chi; Hóc Môn đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm.

Các trung tâm đăng kiểm bị khám xét bao gồm: 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng; 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; qua đó đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

...

Kết quả điều tra đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có: 80 bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới; 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" là: Trần Anh Quân, Quyền trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh- Phó Trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới.

Đặc biệt, với kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định đủ căn cứ nên trong ngày hôm nay, 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ"; Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn để thực hiện. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đều đảm bảo khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung còn lại trên nguyên tắc và tinh thần tất cả các hành vi vi phạm đều được điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân