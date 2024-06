Bàn thắng gây phẫn nộ ở vòng loại châu Á

Your browser does not support the video tag.

Bàn thắng gây tranh cãi ở vòng loại châu Á Bóng dường như ra ngoài đường biên trước khi Qatar ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Ấn Độ ở loạt trận cuối bảng A rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội).

Rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội), ở phút 73 trên sân Jassim Bin Hamad, đội chủ nhà Qatar thực hiện pha bóng cố định dẫn đến tình huống lộn xộn trong vùng cấm Ấn Độ. Bóng sau đó dường như bật ra hết biên ngang, nhưng Al-Hashmi A-Hussain của Qatar nhanh chân đưa bóng vào trong để Yousef Ayman đệm bóng ghi bàn.

Bất chấp nỗ lực phản đối của các cầu thủ Ấn Độ, tổ trọng tài điều khiển trận đấu người Hàn Quốc vẫn công nhận bàn thắng cho Qatar.

Ở thời điểm trước khi pha bóng tranh cãi kể trên xảy ra, Ấn Độ đang dẫn Qatar 1-0 và bàn thắng của Ayman tạo ra bước ngoặt, giúp chủ nhà lội ngược dòng thắng 2-1 chung cuộc.

Trên mạng xã hội, CĐV Ấn Độ phẫn nộ khi cho rằng đội nhà bị xử ép. Họ cho rằng đây không phải lần đầu Qatar được đội ngũ trọng tài thiên vị trong các giải đấu của AFC. "Bóng chắc chắn đã ra ngoài sân", một CĐV tên Tahil tuyên bố.

Các CĐV Ấn Độ sau đó cũng tràn vào trang cá nhân của trọng tài chính Kim Woo-sung và hai trợ lý Kang Dong-hoo, Cheon Jin-hee, những người làm trọng tài biên trận này. Họ buông lời thóa mạ và tin rằng tổ trọng tài người Hàn Quốc thiên vị Qatar.

Ấn Độ có một trận đấu hay dù phải thi đấu trên sân Qatar. Họ dẫn trước đối thủ từ sớm ở phút 37, trong tình cảnh có thể tự định đoạt số phận của mình ở bảng A.

Một chiến thắng trước Qatar sẽ giúp Ấn Độ đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, và không cần quan tâm đến kết quả của trận Kuwait và Afghanistan sau đó.

Tuy nhiên, bàn thua tranh cãi trước Qatar sau đó khởi nguồn cho bi kịch bóng đá của Ấn Độ. Ở trận đấu cùng giờ, Kuwait thắng Afghanistan 1-0 để giành vị trí thứ hai bảng A, hơn Ấn Độ 2 điểm.

