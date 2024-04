Bán hàng nhưng ế khách, người phụ nữ ngẫu hứng nhảy nhót khiến ai cũng trầm trồ

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Page Mọt)

Theo đó, người phụ nữ dọn quầy hàng ra trước nhà để chuẩn bị cho việc buôn bán. Tranh thủ lúc khách hàng chưa đến, người phụ nữ liền mở nhạc và thực hiện điệu nhảy shuffle dance để vận động cơ thể.



Bất chợt thấy khoảnh khắc này, cậu con trai ở trong nhà đã lén quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đáng chú ý, sau khi xem màn nhảy shuffle dance của người mẹ, ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi bởi ở độ tuổi trung niên nhưng người mẹ không chỉ nhảy đúng nhạc, động tác tự nhiên mà thần thái còn toát lên sự thoải mái, vui tươi.

Dân mạng hết lời ngợi khen màn ngẫu hứng nhảy shuffle dance của người phụ nữ

...



Chính vì thế, dân mạng đã không ngại ngần để lại những lời bình luận "có cánh" đến người phụ nữ này:

"Nhảy quá đẹp, đẹp hơn cả mấy bạn trẻ trên Tiktok bây giờ nhé"

"Trông khỏe khoắn, vui tươi quá, quá đáng để học hỏi"

"Quá đỉnh, các động tác thuần thục và tự nhiên quá, đến bọn cháu trẻ tuổi mà tập mãi chưa xong".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn