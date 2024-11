Bà Tôn Ngọc Hạnh trở thành bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và hoa chúc mừng tân bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh - Ảnh: A LỘC

Chiều 22-11, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng gửi lời chúc mừng tân bí thư Tỉnh ủy Bình Phước. Theo ông Hưng, Bộ Chính trị đánh giá bà Tôn Ngọc Hạnh là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tư duy, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ và quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Bình Phước có nữ tân bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước

Trên các cương vị công tác, bà Tôn Ngọc Hạnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích của cơ quan, đơn vị.

Ông Lê Minh Hưng tin tưởng và mong muốn tân bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát huy sức trẻ, kinh nghiệm từng công tác ở tỉnh, công tác ở trung ương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, hỗ trợ bà Tôn Ngọc Hạnh trên cương vị bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiếp tục đưa quê hương Bình Phước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - tân bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: A LỘC



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách.

Bà Tôn Ngọc Hạnh nhận thức đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Bà Hạnh cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình, tận tâm, tận tụy, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, nói đi đôi với làm, phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hiện thực hóa các quan điểm, tư duy mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã thường xuyên chỉ đạo và nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 20-11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường (51 tuổi, quê Nghệ An) làm phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, quê Bình Dương. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động làm bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, bà Hạnh từng giữ các chức vụ: bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bí thư Thành ủy Đồng Xoài. Ngày 30-1-2021, bà Hạnh được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 3-2022, bà Hạnh được bầu làm phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

