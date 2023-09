Án tù chung thân kẻ giết người tình rồi chở thi thể đến cơ quan Công an đầu thú

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 5/2021, Lộc quen biết nảy sinh quan hệ tình cảm với T.T.Q. (SN 1992, ngụ huyện Duyên Hải). Lộc đã có vợ nhưng nói với Q. là đã ly thân và đang chuẩn bị ly hôn. Chiều 18/9/2022, Lộc lái ôtô chở bạn gái đến Trà Vinh chơi. Cả 2 đi đến huyện Châu Thành thì xảy ra cự cãi vì việc Lộc chưa ly hôn vợ.

Lộc dừng xe và ngồi nói chuyện với bạn gái thì phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Q. đã lấy điện thoại để gọi cho cha mẹ và vợ của Lộc. Lộc sợ cha mẹ và vợ biết được sự việc đang quen với Q. nên đã giật điện thoại, dẫn đến xô xát.

Khi thấy con dao trong túi xách của Lộc văng ra, Q. cầm lấy đâm Lộc. Lộc dùng tay phải chụp và nắm giật được con dao rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng, cổ, gáy khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Lộc dùng dao cắt vào sau cổ Q. định phân xác nhưng thấy máu chảy ra nhiều đã dừng lại.

... Bị cáo Đỗ Tấn Lộc tại tòa.



Lộc tìm mua túi xách và bọc nylon bỏ thi thể Q. vào và lái ôtô chở về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Lộc đã ném 2 điện thoại của nạn nhân. Khi về đến TP Hồ Chí Minh, Lộc đã đến nhà anh ruột và kể lại sự việc. Sau đó, gia đình đã vận động Lộc ra đầu thú.

Sáng 19/9, Lộc lái ôtô có chở thi thể Q. đến Công an phường Tân Thuận Tây (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) đầu thú. Vụ việc được Công an TP Hồ Chí Minh bàn giao cho Công an Trà Vinh điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.



Tác giả: Văn Vĩnh - Hồ Giang

Nguồn tin: cand.com.vn