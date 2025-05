5 đại kỵ khi đặt tủ quần áo và cách bố trí tủ quần áo hợp phong thủy

Tránh đặt tủ quần áo cuối giường

Đặt tủ quần áo ở cuối giường thật sự tạo cảm giác không thoải mái và ảnh hưởng đến giấc ngủ của chính bạn. Vị trí này không chỉ tạo ra một áp lực không gian mà có thể gây ra cảm giác ám ảnh, đặc biệt khi tủ có gương soi.

Khi không gian ngủ bị ảnh hưởng thì bạn sẽ mất ngủ, ngủ không sâu giấc và nhất là thường xuyên gặp ác mộng rất ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và hiệu suất làm việc trong ngày hôm sau.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Tránh đặt tủ quần áo ở đầu giường

Đặt tủ quần áo ở đầu giường là một lựa chọn không tối ưu, có thể mang lại nhiều bất tiện và tiềm ẩn rủi ro. Dưới đây là những lý do vì sao nên tránh vị trí này:

Bất kỳ tiện ích nào trong quá trình sử dụng: Không có chế độ đầu giường thường xuyên, việc đặt tủ quần áo ở đây có thể gây trở ngại khi bạn cần lưu trữ hoặc lấy đồ. Điều này không chỉ gây cảm giác giác giác víu mà còn làm mất đi sự thoải mái thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.

Nguy hiểm cho giấc ngủ: Khi tủ quần áo được đặt ở đầu giường, nguy hiểm xảy ra sự cố như đồ vật trong rơi xuống là hoàn toàn có thể, đặc biệt nếu cánh tủ hoặc kệ bên trong bị bong theo thời gian. Điều này tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến sự an toàn và an bình trong giấc ngủ của bạn.

Gây khó khăn khi có người đang ngủ: Trong trường hợp đầu giường được thiết kế liền với tủ quần áo, việc lấy đồ sẽ trở nên khó khăn khi có người đang nghỉ yên. Hành động chuyển hoặc mở tủ không gây khó chịu mà đôi khi có thể khiến người đang ngủ trong giấc ngủ, thậm chí là giác đồ vô tình rơi xuống gây nguy hiểm.

Không nên chọn quần áo có họa tiết cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ

Họa tiết cầu kỳ, nhiều góc cạnh theo quan niệm phong thủy dễ sinh sát khí không tốt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chủ nhân. Nếu chọn tủ quần áo có gương thì cần hết sức lưu ý đến vị trí đặt tủ.

Phong thủy cho rằng màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe và giấc ngủ của gia chủ. Khi thiết kế tủ quần áo ngoài việc chọn màu sắc theo sở thích cũng nên chú ý tới phong thủy.

Nên chọn gam màu tươi sáng cho tủ quần áo như màu vàng ánh hồng, vàng vân gỗ, vàng,… vì chúng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý. Tuy nhiên không nên chọn gam màu quá rực rỡ vì có thể gây cảm giác khó chịu, căng thẳng.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Không đặt tủ quần áo tại cửa sổ

Đặt tủ quần áo ở cửa sổ sẽ làm ngăn cản không khí lưu thông khiến căn phòng bí bách, ẩm mốc, sinh ra nhiều vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, bố trí tủ quần áo ở cửa sổ cũng sẽ khiến cho căn phòng thiếu đi nguồn ánh sáng tự nhiên, thiếu sức sống.

Không đặt tủ quần áo theo hướng quay ra cửa phòng

Khi bố trí tủ quần áo đối diện với cửa phòng ngủ sẽ tạo những ảnh hưởng không tốt:

- Đa số tủ quần áo đều có gương soi, gương soi có đặc tính phản chiếu ngược. Khi đặt tủ quần áo có gương đối diện cửa phòng nó sẽ phản chiếu cả những điều may mắn đi ra ngoài.

- Tủ quần áo có gương sẽ khúc xạ ánh sáng, khiến gia chủ mất đi sự riêng tư bởi người ngoài sẽ nhìn thấy được, dễ bị dòm ngó.

- Theo phong thủy, tủ quần áo được xem như một nơi lưu giữ của cải. Nếu đặt tủ quần áo hướng thẳng ra cửa phòng, năng lượng tích cực và tài lộc sẽ dễ dàng bị “thoát” ra ngoài. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó giữ của, hao hụt tài sản, ảnh hưởng đến vận may của gia đình.

Tầm quan trọng của việc đặt tủ quần áo chuẩn phong thủy

Việc đặt tủ quần áo chuẩn phong thủy mang rất nhiều ý nghĩa liên quan đến sự may mắn và sự cần bằng năng lượng của gia chủ:

- Tạo sự thoải mái khi nghỉ ngơi: Bạn đặt tủ quần áo ở một vị trí hợp lý trong phòng, chiếc tủ sẽ không làm bạn cảm thấy bị cản tầm nhìn, khó chịu vì chướng mắt, và do vậy, bạn có thể nghỉ ngơi trong trạng thái thoải mái hơn.

- Tạo sự thuận tiện khi sử dụng: Khi tủ quần áo được đặt ở vị trí phù hợp, bạn sẽ cảm thấy nhịp sinh hoạt của mình thuận tiện hơn. Bất kể là khi cất quần áo hay lấy đồ, phối đồ, bạn đều cảm thấy thật thuận tay, dễ chịu.

- Tránh mâu thuẫn với chồng/vợ hoặc bạn cùng phòng: Trong phong thủy, tủ quần áo liên quan đến mối quan hệ vợ chồng hoặc bạn bè cùng phòng. Khi bạn đặt tủ quần áo ở vị trí đúng, bạn sẽ không gặp những mâu thuẫn, bất đồng, xung đột không đáng có trong các mối quan hệ mà còn mang lại may mắn cho mối quan hệ của bạn nữa.

... Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Cách chọn tủ quần áo trong phòng ngủ hợp phong thủy

Chất liệu và màu sắc

Trong việc chọn màu sắc cho tủ quần áo, việc lựa chọn không chỉ dựa trên sở thích cá nhân mà còn cần xem xét sự hài hòa với không gian phòng ngủ và yếu tố phong thủy để tạo điều kiện thuận lợi cho vận khí gia đình. Đặc biệt, bạn nên ưu tiên sử dụng các gam màu trẻ trung, nhẹ nhàng như trắng, vàng vân gỗ… những gam màu này thường được liên kết với sự phú quý, giàu sang theo quan niệm phong thủy.

Kiểu dáng và thiết kế

Chọn tủ có kiểu dáng đơn giản, tránh những chi tiết phức tạp. Thiết kế tủ nên thoải mái, không góc cạnh sắc nhọn để tạo cảm giác êm dịu và hòa hợp với không gian.

Bạn cũng nên cân nhắc việc sử dụng những mẫu tủ quần áo có gương. Nếu bạn muốn có gương trong phòng ngủ, hãy chú ý đến hướng và vị trí để tránh va phạm vào các nguyên tắc phong thủy.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Kích thước phù hợp

Chọn kích thước tủ phù hợp với không gian và hài hòa với phần còn lại của nội thất trong phòng. Tránh đặt tủ quá to so với không gian hoặc quá nhỏ so với nhu cầu lưu trữ của bạn.

Cách đặt tủ quần áo chuẩn phong thủy cho gia chủ

Hướng đặt tủ quần áo chuẩn phong thủy

Hướng đặt tủ quần áo chuẩn phong thủy là hướng hợp với mệnh hoặc tuổi của gia chủ. Nếu bạn không biết chính xác điều này, bạn có thể đặt tủ quần áo theo hướng Nam hoặc hướng Đông. Đây là hai hướng sẽ đón được nhiều ánh nắng, giúp căn phòng của bạn được gia tăng sinh khí, mang lại nhiều năng lượng cho bạn.

Hướng đặt tủ quần áo có gương chuẩn phong thủy

Đối với tủ quần áo có gương, những hướng sau sẽ là hướng đặt tủ chuẩn xác nhất cho bạn:

Hướng đặt tốt nhất cho tủ quần áo có gương là hướng Đông Nam, hướng Đông, hoặc hướng Bắc. Việc tận dụng gương để mang lại may mắn cho gia chủ cũng là một phương án không tồi cho gia chủ: hướng Đông Nam mang lại may mắn về công việc, hướng Đông mang lại may mắn về sức khỏe, hướng Bắc mang lại may mắn về công danh.

Không đặt tủ quần áo có gương ở hướng Nam. Đây là hướng mang hành Hỏa trong phong thủy ngũ hành, còn gương lại thuộc hành Thủy, sự xung khắc này sẽ mang đến sự triệt tiêu năng lượng trong không gian phòng, mang đến sự thiếu hụt năng lượng, từ đó sinh ra khí xấu, mang đến sự không may mắn cho gia chủ.

Chú ý gương: Gương cần phải được vệ sinh thường xuyên để giúp bạn mang lại may mắn trong phong thủy. Nếu không may gương bị vỡ, hay nứt, bạn cần thay gương ngay để tránh mọi sự xui xẻo.

Hướng đặt tủ quần áo cho phòng ngủ nhỏ

Đối với phòng ngủ nhỏ, việc đặt tủ quần áo cần tuân theo một số điểm sau đây:

Hướng đặt tủ nên là hướng Đông hoặc hướng Nam để mang lại may mắn, vượng khí cho bạn. Nếu tủ quần áo của bạn có gương, bạn chỉ có thể đặt tủ ở hướng Đông bởi hướng Nam là hướng kỵ với gương.

Tránh đặt tủ ở những vị trí gần cửa ra vào, cửa sổ để tránh cản trở lưu thông gió trong phòng, khiến căn phòng bị mất cân bằng năng lượng.

Nếu trong phòng của bạn có góc khuất, bạn có thể tận dụng góc này để đặt tủ quần áo, miễn là góc đó thuận tiện cho bạn mở tủ (đối với loại tủ có cánh) và không phạm vào những điều kiêng kỵ

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: kinhtedothi.vn