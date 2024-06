1 ngành học đang được VinFast tuyển dụng trả lương hơn 100 triệu đồng/tháng: Điểm chuẩn 'dễ thở', tương lai đầy hứa hẹn

Ngành lương cao, tương lai hứa hẹn

Theo thông tin trên nền tảng tuyển dụng Vietnamworks, VinFast - thành viên tập đoàn Vingroup đang đăng tuyển dụng 23 vị trí. Ở phần thu nhập, nhà tuyển dụng chủ yếu để dưới dạng thương lượng. Tuy nhiên, một vị trí được hãng xe điện này để công khai mức lương, lên đến 1.000-4.000 USD/tháng (khoảng 25-101 triệu đồng), đó là kỹ sư lập trình nhúng (Embedded software Engineer). Tương ứng, một năm, kỹ sư lập trình nhúng làm việc tại VinFast có thể đạt được mức lương tối đa là 1,2 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình

Theo phần mô tả công việc, để đáp ứng được vị trí này, ứng viên cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm cùng hàng loạt các kiến thức chuyên môn mang tính đặc thù.

Theo Salary Expert, một kỹ sư phần mềm nhúng ở Việt Nam hiện có mức lương trung bình khoảng 640 triệu đồng/năm. Ước tính lương được dựa trên dữ liệu khảo sát được thu thập trực tiếp từ người sử dụng lao động và người lao động ẩn danh tại Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình

Một kỹ sư phần mềm nhúng trình độ mới (1-3 năm kinh nghiệm) có mức lương trung bình là 454 triệu đồng/năm. Với những người có trên 8 năm kinh nghiệm, mức lương có thể chạm mức 807 triệu đồng/năm, tương ứng hơn 67 triệu đồng/tháng.

Nếu làm một phép so sánh, bạn hoàn toàn có thể thấy, VinFast đang trả lương cho nhân sự ở vị trí này cao hơn so với mức lương trung bình do Salary Expert đưa ra.

Dựa trên dữ liệu của mình, Salary Expert cũng đánh giá đây là một ngành tiềm năng với mức lương sẽ tăng 20% sau 5 năm. Ước tính, mức lương đến năm 2029 của vị trí này có thể đạt 768.451.914 triệu đồng/năm.

Thực tế, lập trình nhúng IoT đang trở thành một lĩnh vực đầy tiềm năng và hứa hẹn tại Việt Nam. IoT giúp định hướng kết nối những thiết bị, công cụ, đồ vật trong đời sống hàng ngày với Internet để con người có thể giao tiếp, truy cập điều kiện, thu thập được thông tin và quản trị các thiết bị đó nhằm làm tăng hiệu suất, hiệu quả sử dụng.

Tại Việt Nam, theo Deloitte, số người dùng thiết bị IoT hiện đại dưới 4 triệu. Con số này dự kiến tăng lên gần 15 triệu vào năm 2027. Theo thống kê của Research and Market, đến năm 2027, dự báo quy mô thị trường IoT Việt Nam sẽ đạt khoảng 8,5 tỷ USD.

Với đà phát triển của IoT, cơ hội nghề nghiệp cho vị trí kỹ sư lập trình nhúng IoT (Embedded Engineer) đang rất rộng mở.

Học lập trình trình nhúng ở đâu?

Để làm lập trình nhúng, bạn có thể học ở các trường đang đào tạo lập trình viên. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, bạn có thể theo học chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng Thông minh và IoT. Năm 2023, điểm chuẩn của ngành dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 26,45 điểm.