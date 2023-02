Vụ chạy án của tướng Đỗ Hữu Ca: Hàng loạt công ty 'ma' biến mất

Nơi đăng ký hoạt động của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, do Trương Xuân Đước thành lập ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), thực tế là một cơ sở thẩm mỹ viện - Ảnh: T.THẮNG

Nhiều địa điểm công ty do Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê Hải Phòng) đứng tên thành lập tại Hải Phòng và Quảng Ninh không hề tồn tại nơi làm việc.

Tất cả ngừng hoạt động

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 23-2, một lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng xác nhận hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra hoạt động của các công ty do Trương Xuân Đước thành lập tại Hải Phòng.

Theo vị này, từ năm 2021 đến nay, tất cả doanh nghiệp do ông Đước thành lập đã không còn hoạt động ở Hải Phòng.

"Doanh nghiệp dừng hoạt động cũng không khai báo hay giải thể mà chỉ âm thầm tháo dỡ biển. Chúng tôi từng nhiều lần mời ông Đước đến làm việc nhưng cũng không thấy lên. Khi kiểm tra thấy không còn tồn tại nên đã ra thông báo công ty không còn hoạt động, đóng hay tạm gác mã số thuế", vị lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng thông tin.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều địa điểm ở Quảng Ninh và Hải Phòng - những nơi Trương Xuân Đước chọn làm địa chỉ thành lập các công ty - khi đến thực tế thì thấy không có bất kỳ hoạt động nào, không có biển hiệu cũng như nhân viên làm việc.

Như Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và địa chỉ của công ty tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng khi tìm đến thực tế nơi đây lại là một cơ sở thẩm mỹ viện, không liên quan gì công ty của Đước.

Ông Phạm Đức Tuấn - chủ tịch UBND phường Bạch Đằng - cũng khẳng định từ trước đến nay trên địa bàn phường không có trụ sở hay hoạt động nào của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương.

Mua bán trái phép hóa đơn

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Quá trình điều tra bước đầu xác định Trương Xuân Đước cùng một số người khác thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, là vợ Đước) và Trương Văn Nam (33 tuổi, cháu của Đước), đều trú tại Hải Phòng, về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can khác về tội "trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự.

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nhận 35 tỉ đồng tiền "chạy án" của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, cựu giám đốc Công an Hải Phòng).

Ngày 22-2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Tiến Thắng



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ