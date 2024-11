VTV lên tiếng vụ xe biển xanh vượt 2 ô tô làm xe tải đi chiều ngược lại lao xuống cống

Camera hành trình ghi lại vụ việc lúc xe biển xanh vượt cùng lúc hai ô tô khác - Ảnh: D.A.

Ngày 22-11, dẫn thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam, thời báo VTV cho biết cơ quan này đã có phản hồi chính thức về vụ việc lái xe 16 chỗ biển xanh vượt cùng lúc hai ô tô, dẫn đến xảy ra tai nạn ở huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Theo các báo cáo và ghi nhận từ camera hành trình của các phương tiện tham gia giao thông ghi lại, khoảng 11h ngày 18-11, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Km133+500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Lúc này, ô tô 16 chỗ thuộc quản lý của Trung tâm phim truyền hình (VFC) - Đài truyền hình Việt Nam đã vượt cùng lúc hai ô tô phía trước, khiến tài xế xe tải đi chiều ngược lại phải đánh lái gấp, lao xuống rãnh cống bên đường.

Camera vụ xe tải lao xuống cống do xe 16 chỗ biển xanh vượt cùng lúc hai ô tô

"Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội", theo Đài truyền hình Việt Nam.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đài truyền hình Việt Nam cho biết đã làm việc với các cơ quan chức năng. Người nhà lái xe 16 chỗ và lãnh đạo Trung tâm phim truyền hình (VFC) đã liên hệ với gia đình tài xế điều khiển xe tải gặp nạn và thăm hỏi động viên, hỗ trợ tài xế xe tải trong quá trình điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, tài xế xe tải đã tỉnh táo và được các bác sĩ nhận định đang trong quá trình tiến triển tốt.

Với lái xe điều khiển chiếc xe 16 chỗ, Trung tâm phim truyền hình đang thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy chế làm việc.

"Đài truyền hình Việt Nam rất lấy làm tiếc về sự việc nghiêm trọng xảy ra lần này và sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cùng gia đình tài xế xe tải để giải quyết vụ việc theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật", cơ quan này thông tin.

