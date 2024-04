Vợ gọi dậy nhờ dỗ con trai 1 tháng quấy khóc, chồng đánh vợ túi bụi gây phẫn nộ

Theo thông tin được đăng tải trên các diễn đàn, nửa đêm con nhỏ quấy khóc, người vợ chưa kịp dỗ dành liền bị người chồng đánh dã man vì lỡ làm phiền đến giấc ngủ của anh ta.

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ. Ai nấy đều bức xúc trước hành động vũ phu của nam thanh niên. Không ít người đề nghị Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành động của thanh niên này.

Camera ghi lại cảnh người chồng đánh vợ túi bụi trên giường ngủ. Ảnh cắt từ clip



Chia sẻ với báo VietNamNet, chị C.A.T (19 tuổi) – nạn nhân trong video, hiện sống ở TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) – cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 6/4.

...

Tối hôm đó, anh H.D.K (21 tuổi) – chồng chị – sau khi đi uống rượu về thì lăn ra ngủ. Khi anh đang ngủ thì bé trai 1 tháng tuổi của họ thức giấc và quấy khóc. Chị T. chăm con cả ngày mệt nên gọi anh K. dậy giúp mình. Lập tức, thanh niên này dùng tay đánh vợ túi bụi.

Chị T. cho biết, chị và anh K. đã có 4 năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi kết hôn vào tháng 9/2023. Từ khi chị T. mang bầu, anh K. bắt đầu có những hành động bạo lực với chị. Nhưng vì con, chị đã tha thứ cho chồng nhiều lần.

“Những lần anh ta đánh tôi đều là sau khi anh ta đi uống rượu về. Cứ uống rượu vào là anh ta trở thành một con người khác. Có những lần, tôi giận, bỏ nhà đi thì anh ta lại xin lỗi, hứa hẹn nhưng sau đó vẫn tái diễn” – chị T. tâm sự.

Sau khi bị đánh đập nhiều lần, chị T. chủ ý lắp camera để ghi lại hành động bạo lực của chồng. Sau lần bạo hành ngày 6/4, chị trình báo sự việc ra cơ quan công an. “Nhưng công an nói thương tích của tôi dưới 11% nên chồng tôi chỉ bị phạt hành chính. Công an có gọi anh ta lên làm việc nhưng anh ta không lên”, chị T. cho hay.

Hiện tại, chị T. đã đưa con về nhà riêng của mình ở TP Tuyên Quang và cho biết sau sự việc lần này, chị không tha thứ cho chồng nữa mà quyết định sẽ ly hôn.

Nguồn tin: saostar.vn