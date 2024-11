Vinamilk khẳng định vị thế ngành sản xuất sữa Việt Nam

Tham gia các triển lãm, hội chợ quốc tế là hoạt động thường xuyên của Vinamilk



Duy trì đà tăng trưởng dương

Bước vào quý 1, những xung đột địa chính trị tại nhiều quốc gia đã làm gián đoạn tuyến hàng hải quốc tế, nhất là tuyến hàng hải đi qua kênh đào Suez. Nhiều doanh nghiệp đã vấp phải khó khăn ngay lập tức khi mà chi phí logistics tăng mạnh. Không chỉ vậy, thời gian giao hàng cũng bị kéo dài hơn vì các hãng tàu phải thay đổi tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, quý 1/2024 của Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.125 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Đến quý 2/2024, doanh thu thuần hợp nhất bật tăng cao khi đạt 16.665 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử công ty, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.695 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Riêng quý 3 năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.549 tỷ đồng, gần như tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, quý 3/2024, doanh thu từ thị trường xuất khẩu nối tiếp chuỗi tăng trưởng dương quý thứ 5 liên tiếp, tiếp tục là động lực tăng trưởng của Vinamilk. Cụ thể, doanh thu từ mảng xuất khẩu tăng 10,3% và các chi nhánh nước ngoài (như tại Hoa Kỳ, Campuchia…) tăng 8,5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần thị trường nước ngoài mang về cho Vinamilk 8.349 tỷ đồng, tăng ấn tượng 15,7% so với cùng kỳ.

Tham gia các triển lãm, hội chợ quốc tế là hoạt động thường xuyên của Vinamilk

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Vinamilk đạt doanh thu thuần 46.306 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 7.306 tỷ đồng, tăng 10%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành gần 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Điều này được cho là kết quả của một quá trình kết hợp các giải pháp hỗ trợ và xúc tiến thương mại, gia tăng sự hiện diện của thương hiệu, tìm kiếm cơ hội và phát triển nhóm khách hàng mới.

Sớm “bắt nhịp” với chuyển đổi xanh

Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, đồng thời chắc chân thị trường trong nước luôn là chiến lược xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của Vinamilk. Ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế của Vinamilk cho biết, tham gia các triển lãm, hội chợ quốc tế là hoạt động thường xuyên của Vinamilk. Tại đây, chúng tôi tập trung giới thiệu đến với các đối tác quốc tế các sản phẩm, dịch vụ chất lượng quốc tế của Vinamilk. Nhiều đối tác bất ngờ khi biết Việt Nam có thể làm được các sản phẩm sữa với hàng loạt các tiêu chuẩn cao, thơm ngon và giá lại rất cạnh tranh.

Cũng theo ông Hiếu, hiện thị trường xuất khẩu của Vinamilk đã mở rộng nhanh chóng, từ mức 42 quốc gia, vùng lãnh thổ vào năm 2010 đến nay đã lên đến 62 thị trường ở cả 5 châu lục. Còn về cơ cấu sản phẩm, từ 1 sản phẩm đầu tiên xuất khẩu là sữa bột trẻ em nhãn hiệu Dielac, đến nay Vinamilk đã phát triển gần 400 loại sản phẩm xuất khẩu đến 62 quốc gia. Sản phẩm của Vinamilk đã vượt qua tất cả các tiêu chuẩn chất lượng vốn là hàng rào lớn nhất với mọi thị trường,…. Mới đây, Vinamilk đã xuất khẩu thêm một sản phẩm là sữa chua ăn sang thị trường Hoa Kỳ ngay sau khi đạt được FDA (tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ) cho sản phẩm này.

Có thể nói, đây cũng là lợi thế của Vinamilk khi sở hữu hệ thống 13 nhà máy với khá nhiều các tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ xuất khẩu như: FSSC 22000 (chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế - Hà Lan), BRC (Tiêu chuẩn Anh Quốc), tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SMETA, FDA (Hoa Kỳ), tiêu chuẩn cho các quốc gia hồi giáo Hala, Organic EU (tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu), GMP (hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt của Hoa Kỳ)….

Sở hữu hệ thống 13 nhà máy với khá nhiều các tiêu chuẩn quốc tế đã hỗ trợ Vinamil mở rộng nhanh thị trường xuất khẩu



Ông Mai Bá Dũng, Giám đốc nhà máy Sữa Sài Gòn (Vinamilk), nơi sản xuất sản phẩm xuất khẩu đi khu vực thị trường “khó tính” là Úc và New Zealand cho biết, hiện nhà máy đang đáp ứng 683 triệu sản phẩm lạnh phục vụ xuất khẩu mỗi năm. Mỗi một sản phẩm được rời nhà máy xuất đi sẽ cần trải qua một quy trình được kiểm soát với hơn 9 tiêu chuẩn cả của Việt Nam và quốc tế. Với đặc thù là nhà máy sản xuất sản phẩm lạnh, chúng tôi đầu tư từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đến hệ thống các kho lạnh thông minh, cảm ứng nhiệt độ… để đảm bảo điều kiện bảo quản giúp sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Một yếu tố khác góp phần đưa thương hiệu Vinamilk vươn xa là việc đổi mới nhận diện thương hiệu một cách toàn diện vào năm 2023. Và không chỉ thương hiệu, Vinamilk đang thực hiện các đổi mới trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Điều này sẽ đưa thương hiệu vươn xa hơn trên hành trình mới, góp phần phát triển thương hiệu quốc gia nói chung. Làm sao để người tiêu dùng quốc tế nhìn nhận sản phẩm, thương hiệu Việt Nam là sáng tạo, độc đáo và chất lượng”, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Điều hành Sản xuất, đại diện Vinamilk chia sẻ.

Đại diện Bộ Công thương đánh giá, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong đó có Vinamilk là lực lượng dẫn dắt cho xu hướng phát triển xanh, góp phần tạo nên một Việt Nam thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc trong tương lai. Tại Vinamilk, các thực hành phát triển bền vững đã được thực hiện rất sớm, từ khâu sản xuất ở các nhà máy, trang trại đến tiêu dùng, hoạt động cộng đồng. Các chiến lược này được hệ thống, chuẩn hóa theo các thông lệ quốc tế khi doanh nghiệp công bố báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế vào năm 2012 – thời điểm Việt Nam chưa có các quy định bắt buộc về lập và công bố báo cáo này. Trên thị trường quốc tế, điều này giúp doanh nghiệp sẵn sàng vượt qua những “hàng rào xanh”, đáp ứng xu hướng về phát triển bền vững ngày càng phát triển trên toàn thế giới, đặc biệt về các vấn đề bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính…

Hiện Vinamilk đã công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Ngay sau đó, doanh nghiệp cũng lần lượt tuyên bố 3 đơn vị đầu tiên đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS2060:2024. Trước đó, Vinamilk trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia sáng kiến ngành sữa toàn cầu về Net Zero – Pathways to Dairy Net Zero 2050. Những nỗ lực này giúp thương hiệu Vinamilk được xếp vào Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu và dẫn đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, điểm nhận thức về tính bền vững của Vinamilk được đánh giá cao nhất, vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành sữa thế giới.

