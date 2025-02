VIDEO: Đứng bên đường, người đàn ông bị lốp ô tô văng trúng tử vong

Vụ tai nạn giao thông hy hữu trên xảy ra khoảng gần 16 giờ ngày 21-2, trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Video ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: MXH

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 19F-004.xx kéo theo rơ-moóc BKS 19-002.xx do tài xế T.X.K. điều khiển, chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, đã bất ngờ rời ra một chiếc lốp xe, văng ra trúng vào người ông T.V.M. (SN 1970, trú tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đang cắt cỏ ở phía bên kia đường.

Hậu quả, ông M. tử vong sau đó.

Được biết, ông M. là nhân viên quản lý bảo trì đường bộ. Khi xảy ra sự việc ông đang đứng cắt cỏ bên lề đường.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động