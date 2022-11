'Vết trượt' biến Dung 'Thà' từ cán bộ nhà nước thành ‘chị đại’ dân xã hội

Ngô Văn Thà Đợt đặc xá Tết Kỷ Sửu năm 2009, Ngô Văn Thà được ra tù. Tiếp tục kinh doanh với danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP giải trí truyền thông NVT, đơn vị chủ quản Câu lạc bộ (CLB) Đêm Tây Hồ (Tay ho Night club) tại 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) - tụ điểm ăn chơi lớn nhất tại Hà Nội lúc bấy giờ. Tháng 3/2011, Công an quận Tây Hồ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an TP Hà Nội kiểm tra CLB Đêm Tây Hồ phát hiện hàng chục dân chơi cùng số lượng lớn ma túy. Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Do Thà bỏ trốn nên Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.