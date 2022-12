Vận chuyển 72kg pháo nổ từ Quảng Bình về Hà Tĩnh

Ngày 21/12, tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa phối hợp với Phòng QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công chuyên án, bắt 2 phụ nữ có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, tang vật thu giữ là hơn 70kg pháo nổ.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấm công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hương Khê phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng các đối tượng có hành vi tàng trữ số lượng lớn pháo nổ. Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Hai người phụ nữ khai nhận lên mạng xã hội mua pháo của những người không quen biết mang về bán để kiếm lời.

Đến khoảng 23h30 ngày 19/12/2022, tại khu vực quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn Trung Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Đinh Thị Tuyết Sương (SN 1988), trú tại TDP 18, thị trấn Hương Khê điều khiển phương tiện xe máy, mang theo một bao tải với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng yêu cầu Sương dừng xe, tiến hành kiểm tra thì phát hiện bên trong bao tải có 20 hộp pháo hoa nổ, khối lượng 24 kg.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Đinh Thị Thanh Nga (SN 1985), trú tại xã Hướng Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Khám xét nơi ở của Nga, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 hộp pháo hoa nổ. Tổng số lượng pháo cơ quan Công an thu giữ là 60 hộp pháo hoa nổ, khối lượng 72 kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, nắm bắt được thời điểm sát Tết nguyên đán, nhiều đối tượng có nhu cầu mua pháo về để sử dụng nên đã lên mạng xã hội để liên hệ mua pháo với những người không quen biết, đặt mua pháo hoa nổ với số lượng lớn mang về nhà chia ra bán để kiếm lời.



