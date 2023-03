U23 Việt Nam thua liên tiếp, U23 Thái Lan khiến HLV Troussier chịu thêm sức ép

Những trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam thời HLV Philippe Troussier không mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Nhà cầm quân người Pháp và các học trò nhận rất nhiều lời chê bai, chỉ trích sau 2 trận thua liên tiếp. Sức ép càng lớn hơn khi những thất bại này được đặt trong phép so sánh với một đối thủ cùng khu vực.



U23 Thái Lan giành 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên của Doha Cup 2023. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ đứng sau U23 UAE và U23 Hàn Quốc. Họ chắc chắn nằm trong top 4 của giải đấu và sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Kuwait ở lượt cuối.



U23 Thái Lan khởi đầu giải đấu bằng trận hòa 2-2 với U23 Ả Rập Xê Út. Đó là trận đấu mà đội bóng Đông Nam Á ghi bàn trước ở ngay phút thứ 10 và giữ được thế trận không tồi. Dù bị đối thủ dẫn ngược lại 2-1 trong hiệp 2, các học trò của HLV Issara Sritaro vẫn kịp gỡ hòa để giành một điểm.



Đến trận thứ hai gặp chủ nhà U23 Qatar, chính U23 Thái Lan mới là những người chơi tốt hơn. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ thắng 1-0 nhưng một bàn thắng chưa phản ánh hết màn thể hiện tốt của họ. Các cầu thủ trẻ Thái Lan tạo ra không ít cơ hội.



Trong số 10 đội bóng tham dự Doha Cup 2023, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á. Nhìn vào bảng xếp hạng, nơi U23 Thái Lan bất bại sau 2 lượt trận, việc U23 Việt Nam thua liên tiếp 2 trận là sự tương phản rõ rệt. Điều này càng khiến các cổ động viên Việt Nam thêm phần lo lắng.



Lý do là U23 Việt Nam đang trong quá trình xây dựng lực lượng, lối chơi hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Ở đấu trường khu vực, Thái Lan luôn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các đội tuyển Việt Nam mọi cấp độ. Điều đáng lo là U23 Việt Nam chỉ còn hơn 1 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 32.



Đội nhà chưa tốt, trong khi đối thủ cạnh tranh thi đấu thành công. Điều đó tạo ra sức ép cho HLV Philippe Troussier. Đây là lứa cầu thủ mà bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng hướng tới World Cup 2026. Do đó, chỉ một vài trận thua ở các giải giao hữu cũng khiến cho HLV Troussier vướng phải chỉ trích từ người hâm mộ.

HLV Troussier đối mặt với nhiều sức ép.

Trong giai đoạn này, có lẽ HLV Troussier chưa thể bận tâm tới đối thủ cạnh tranh. Trước mắt ông đang là thử thách rất lớn trong việc chuẩn bị cho đội nhà. U23 Việt Nam cần cải thiện được khả năng của chính mình trước khi so sánh với đối thủ.



"U23 Việt Nam đang nỗ lực. Đội đang chuẩn bị hướng đến SEA Games. Tôi muốn truyền đến các cầu thủ khát khai, ý chí chiến đấu. Tôi muốn họ có nhiều hơn những tình huống thực tế chơi bóng như những gì đã cố gắng tạo ra trước U23 UAE. Các cầu thủ đã chơi hiệp 1 rất tốt. Từ hiệp 1 này, tôi muốn họ duy trì sự tự tin. Họ đã phản ứng rất tốt", HLV Troussier nói sau 2 thất bại ở Doha Cup.



