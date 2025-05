Tuyên phạt ông Lê Tùng Vân mức án 3 năm tù về tội loạn luân

Tháng 4-2024, ông Vân bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố tội loạn luân sau khi xác minh thông tin tố giác tội phạm từ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Hòa, Long An. Ông Lê Tùng Vân được dư luận biết đến khi cùng những người trong gia đình tự gọi nơi ở của mình tại hộ bà Cúc đứng tên ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa là “tịnh thất Bồng Lai” hay “thiền am bên bờ vũ trụ”. Vào tháng 7-2022, ông Vân đã bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do tuổi cao, ông được tạm hoãn thi hành án cho đến nay. Trong vụ án này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương cũng chịu chung mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù và bà Cúc chịu mức án 3 năm tù. Ngày 8-5, Nhất Nguyên cũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa hoãn do vắng mặt nhiều người liên quan vụ án.