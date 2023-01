Đối tượng Nguyễn Thị Nga

...

Sau khi nhận được thông tin phối hợp của Công an thành phố Đà Lạt và triển khai công tác xác minh, ngày 19/01, Công an xã Nghĩa Kỳ đã bắt giữ Nguyễn Thi Nga (sn 1979; thường trú tại thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ) khi đang về quê ăn Tết. Nguyễn Thị Nga là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Lạt ra quyết định truy nã vào tháng 02/2020 về hành vi trộm cắp tài sản.

Tác giả: Trung Thành

Nguồn tin: anninhthudo.vn