Trở về phòng tân hôn sau đám cưới, cô dâu chú rể được phen ngán ngẩm

Đám cưới là dịp trọng đại của mỗi cặp đôi, vì vậy, ai cũng muốn hết mình trong bữa tiệc với bạn bè, người thân. Cũng chính vì điều này, sau khi đám cưới kết thúc, cô dâu - chú rể sẽ không tránh khỏi cảm giác mệt nhoài và muốn trở về phòng tân hôn để nghỉ ngơi.

Thế nhưng, nếu cô dâu - chú rể có những người bạn quá nghịch ngợm thì dẫu đã thấm mệt cũng không được nghỉ ngơi đâu nhé. Tình huống dưới đây là một điển hình!

(Video: Cô dâu chú rể trở về phòng tân hôn và cảnh tượng khiến cả hai ngán ngẩm)

Theo đó, cư dân mạng đang chuyền tay đoạn clip ghi lại khung cảnh trong phòng tân hôn của 1 cặp đôi. Những tưởng cả hai sẽ có những phút giây thư giãn sau đám cưới thì lại phải rước thêm mỏi mệt bởi trò đùa của nhóm bạn.

Theo đó, nhóm bạn đã bắn pháo tung tóe khắp nơi trong căn phòng tân hôn này. Xác pháo rụng đầy từ giường cho tới sàn nhà, thực sự không còn một chỗ nào cho cô dâu - chú rể nghỉ ngơi. Cô dâu - chú rể lúc này cũng được phen ngán ngẩm bởi không biết phải dọn dẹp từ đâu.

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều được cư dân mạng đưa ra bàn luận xoay quanh đoạn clip này.

Theo đó, các ý kiến cho rằng, ngày vui của cặp đôi nên bạn bè "quẩy" hết mình cũng là chuyện bình thường. Phòng tân hôn bừa bộn một chút thì dọn đi là xong, không nên làm lớn chuyện làm gì.

"Rũ hết trên giường xuống rồi ngủ đã, mai dọn sau. Mình nghĩ trong đời mấy khi cưới, bạn bè nhiệt tình vậy cũng vui mà, đâu có sao đâu nhỉ", một dân mạng để lại bình luận.

Trong khi đó, cũng có rất nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho cô dâu chú rể bởi cặp đôi có những người bạn quá thiếu ý thức, chỉ biết thỏa mãn thú vui của bản thân mà không nghĩ cho cặp vợ chồng mới cưới.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Chẳng hiểu bạn bè kiểu gì, nếu thích ăn nhậu, nhảy nhót thì ra ngoài rạp cưới có nhạc, có rượu, có mồi. Tại sao lại đi phá cái phòng tân hôn như vậy. Đây là khu riêng tư, nơi yên tĩnh, chỗ nghỉ ngơi của người ta, làm quá nó mất vui".

"Ai bảo mình khó tính thì kệ. Mình cực ghét bị người khác, trừ con cái vợ chồng mình ra vào phòng riêng của 2 vợ chồng. Nên nhìn clip này các tức thay cho cô dâu - chú rể"

"Vui thôi đừng vui quá, đừng lấy lý do vui để hành xác người ta. Cưới xin mấy ngày người ta đã rất mệt, giờ dọn bãi chiến trường này đúng là cạn lời. Ý thức quả là không tả được".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn