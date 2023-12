Triệt phá đường dây ghi lô đề tiền tỉ

Ngày 29-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này phát hiện nhóm người có hành vi câu kết thành lập đường dây ghi lô đề để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sau một thời gian đấu tranh, Công an Ninh Bình đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 6 người trong đường dây, gồm: Phạm Thị Thu Hương (SN 1980); Đàm Viết Thắng (SN 1988); Nguyễn Minh Thế (SN 1984); Hà Hải Nam (SN 1983); Lại Khắc Hùng (SN 1985); Nguyễn Đức Thắng (SN 2001), tất cả cùng ngụ TP Ninh Bình.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của những người trên, công an thu giữ trên 600 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ôtô, 15 thiết bị điện tử và các tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Quá trình đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền ổ nhóm này huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1-12 đến khi bị bắt ngày 16-12 là trên 5,5 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

