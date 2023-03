Tranh chấp đất đai, anh trai đánh chết em ruột

Cơ quan điều tra xác định, chiều ngày 3/3 Lê Văn Công cùng em trai của mình là Lê Văn Thiệp (SN 1995) xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 anh em xảy ra xô xát, ẩu đả nhau.

Nạn nhân tử vong trong bệnh viện.

Thiệp lấy một con dao lao tới đâm anh ruột Lê Văn Công nhưng Công đã né được. Bực tức trước hành động người em dùng dao đe dọa đến tính mạng của mình, Công lấy một cây gỗ dài khoảng 60cm quay lại đánh Thiệp. Lê Văn Công đã dùng cây gỗ đánh trúng vào đầu của Thiệp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thiệp được một số người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Tuy nhiên do vết thương vùng đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 4/3.



Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Tân Phú đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Công để lập hồ sơ bước đầu và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.





