Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm được thăng hàm trung tướng

Chiều 27-12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm - thứ trưởng Bộ Công an.

Dự buổi lễ có các ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm vinh dự được Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm trung tướng.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh quyết định thăng cấp bậc hàm hôm nay một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân.

Đây cũng là sự quan tâm đặc biệt, tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bên cạnh đó, đây là niềm vinh dự, tự hào của Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và gia đình, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời là trách nhiệm nặng nề của lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất tặng Cục An ninh điều tra; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Trung tướng Lê Hồng Nam - giám đốc Công an TP.HCM;

Đại tá Vũ Như Hà - giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời trao Huân chương Chiến công hạng nhì tặng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Đào Xuân Lân - trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước Cộng hòa DCND Lào;

Đại tá Tô Anh Dũng - giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Nguyễn Thanh Trường - giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên - vì những chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

