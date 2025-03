Thông tin mới vụ nhiều người Trung Quốc đánh bạc tới 720 tỉ đồng tại câu lạc bộ thể thao

Ngày 10-3, tỉnh Lào Cai đã tổ chức biểu dương và khen thưởng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã biểu dương và chúc mừng chiến công của Công an tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh. Thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ; sự mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trao trưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án. Ảnh: Theo Báo Lào Cai



Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường và Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng cho tập thể các đơn vị nghiệp vụ về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Trước đó, ngày 8-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Công an tỉnh Lào Cai vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 6-3, tại Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng, trụ sở tại tầng II, khách sạn Royal Lào Cai thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Khương Lỗi (SN 1995) và Lưu Kiến Cơ (SN 1975), quốc tịch Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Công an khám xét nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ… Khách chơi thắng, thua đổi chíp (phỉnh) ra tiền mặt (nhân dân tệ - NDT). Quy ước 1 phỉnh = 1 NDT = 3.540 đồng.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tiền nhân dân tệ và phỉnh, quy đổi trị giá khoảng 720 tỉ đồng tiền Việt Nam, cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động