Thí sinh đi xa, thuê nhà trọ để tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

5h50 sáng 3/7, tại điểm thi của Học viện An ninh Nhân dân (quận Hà Đông, Hà Nội), những thí sinh đầu tiên đã có mặt. Sáng nay, các em sẽ tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Đến điểm thi từ sớm, Lâm Quang Minh (Hà Giang) tỏ ra hồi hộp, đêm qua, nam sinh trằn trọc, khó ngủ.

"Em đặt mục tiêu trên 23 điểm, trong đó, bài thi Công an phải đạt trên 50 điểm và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT phải 24-25 điểm. Hiện tại, em khá lo lắng, nhất là các môn xã hội không phải thế mạnh của em", Minh chia sẻ.

Dồn sức ôn tập sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, Minh cho biết từ tối 1/7, em cùng 4 bạn học khác bắt xe khách từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, thuê nhà trọ để thuận tiện đi thi.

"Do phải đi từ Hà Giang xuống trường THPT ở Thái Nguyên, rồi mới xuống Hà Nội, em mất khá nhiều thời gian để di chuyển, quãng đường lên đến hơn 300 km", Minh cho biết em từng học cấp 3 tại trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Đến trường thi từ sớm, nam sinh tranh thủ kiểm tra giấy tờ và các vật dụng cần thiết được phép mang vào phòng thi. Mấy ngày vừa qua, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh lại lao vào ôn tập, tập trung vào những nội dung chưa chắc chắn.

Năm nay, nam sinh đăng ký bài thi CA1. Do đăng ký thi tốt nghiệp THPT khối A00, Minh thuận tiện trong việc ôn tập các môn khối tự nhiên, nhất là Toán. Tuy nhiên, em lại gặp khó khăn ở các môn khối xã hội, vì vậy, trước khi vào phòng thi, em khá hồi hộp.

Tương tự, chiều 29/6, Nguyễn Thu Hạnh (Thái Bình) hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thế nhưng, thay vì nghỉ ngơi hay so đáp án, Hạnh tiếp tục dồn sức ôn tập để thi Học viện An ninh Nhân dân, ngành Nghiệp vụ an ninh. Những năm trước, điểm chuẩn đối với thí sinh nữ thường cao hơn, tỷ lệ cạnh tranh lớn, vì vậy, Hạnh khá lo lắng. Em cũng đăng ký thêm nguyện vọng 2 tại Đại học Kiểm sát để tăng cơ hội đỗ.

Nữ sinh cho biết khi làm thử đề thi minh họa của Bộ Công an, em khá bất ngờ khi kiến thức trong bài thi rất rộng. Vì vậy, em vất vả hơn khi phải ôn tập cùng lúc nhiều kỳ thi. Suốt một năm vừa qua, mỗi ngày, em đều đi ngủ từ 23h và dậy từ 3h để học.

"Đăng ký thi CA1 nhưng mấy hôm nay, em tập trung ôn lại kiến thức các môn xã hội. Đây không phải là lĩnh vực thế mạnh nên em khá lo lắng", Thu Hạnh chia sẻ.

Sáng 2/7, Hạnh cùng bố di chuyển bằng xe máy đến Hà Nội để kịp làm thủ tục thi vào buổi chiều. Tuy nhiên, tối cùng ngày, do vẫn tranh thủ ôn lại bài vở, Hạnh đến điểm thi mà bỏ quên Atlat Địa lý Việt Nam trên bàn học.

Rơi vào tình huống không lường trước, Hạnh tỏ ra bối rối, bố em tất tả đi tìm chỗ mua. Gần đến giờ vào phòng thi, bố vẫn chưa quay lại, nữ sinh khá lo lắng. Ngay sau đó, các học viên công an đã kịp thời có mặt động viên, hỗ trợ nữ sinh vào điểm thi, Hạnh mới yên tâm phần nào.

Thu Hạnh bối rối khi bỏ quên Atlat Địa lý Việt Nam ở nhà. Ảnh: Ngọc Bích.



Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục duy trì tổ chức kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường, học viện khối công an nhân dân. Trong đó, điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm trọng số 60% và điểm theo tổ hợp thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm trọng số 40% điểm xét tuyển.

Năm nay, hơn 16.000 thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi này, tăng mạnh so với năm 2022 (gần 9.000 thí sinh).

Thí sinh thực hiện một trong 2 bài thi CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; ngôn ngữ Anh; phần tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; Ngôn ngữ Anh; phần tự luận Ngữ văn).

Thời gian làm bài là 180 phút (trong một buổi), trong đó, phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút.

Với phương thức xét tuyển này, năm 2022, điểm trúng tuyển 8 trường công an dao động 15,1-26,6 điểm, giảm mạnh so với năm 2021 (giảm 3-7 điểm tùy ngành, tổ hợp).

Mức điểm chuẩn cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an Nhân dân) tại tổ hợp C00 với 26,26 điểm.

Năm 2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện, trường công an nhân dân là 2.000 chỉ tiêu; chỉ tiêu tuyển sinh hệ trung cấp là gần 1.200 chỉ tiêu.

Từ nay đến năm 2025, Bộ Công an sẽ giữ ổn định mô hình tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an theo chủ trương đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

