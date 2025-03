Thanh niên nằm chết trong dãy nhà trọ, trên người nhiều vết thương

Vụ việc xảy ra tại dãy nhà trọ trên đường số 2, khu dân cư 434, phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Hồ Văn A.D (25 tuổi, quê Quảng Trị).

Công an phong toả hiện trường sáng 5-3.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 phút khuya 4-3, người dân sống tại dãy nhà trọ đang ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét thất thanh. Một số người thức dậy mở cửa phòng nhìn ra thì thấy anh D nằm bất động ở lối ra vào của dãy trọ.

Lại kiểm tra, họ nhìn thấy trên người nam thanh niên có nhiều vết thương, hiện trường nhiều vết máu trong phòng trọ của người này và ngoài lối đi. Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra.

... Nhiều vết máu dưới nền nhà.

Người thân của anh D cho biết, anh mới chuyển tới đây ở nhờ phòng trọ của người cậu được vài ngày. Khuya 4-3, anh D đi chơi về thì xảy ra vụ việc, nghi vấn tự lấy dao đâm vào người mình. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

