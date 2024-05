Tàu tuần tra trên sông và “lá chắn an ninh” đa lớp dành cho cư dân Vinhomes Royal Island

Chốn sống an toàn tối đa, an tâm tuyệt đối

Với kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống an ninh vượt trội và dịch vụ quản lý 5 sao đẳng cấp quốc tế tại 29 khu đô thị trên khắp toàn quốc, dễ hiểu khi Vinhomes đặt tiêu chí an ninh, an toàn lên hàng đầu khi thiết kế “siêu phẩm” Vinhomes Royal Island (Hải Phòng). Tại đây, chủ đầu tư đã xây dựng một hệ thống an ninh thông minh đa lớp nhằm mang lại cuộc sống an toàn tối đa và an tâm tuyệt đối cho cư dân.

Trong đó, hệ thống an ninh trung tâm là sự kết hợp giữa con người và công nghệ, với lực lượng an ninh chuyên nghiệp và hệ thống camera giám sát hiện đại. Hệ thống này còn được tích hợp các công nghệ cao cấp nhất như cảm biến chuyển động, cảm biến vỡ kính, cảm biến mở cửa, xác định phương tiện đi quá tốc độ…

Lớp an ninh tiếp theo đó là sự bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng rào an ninh và barie hoạt động từ 22h đêm đến 6h sáng ngày hôm sau, giúp ngăn chặn người lạ cũng như kiểm soát người ra vào khu đô thị một cách chặt chẽ.

Hệ thống an ninh cao cấp kết hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại bậc nhất là lợi thế của các khu đô thị Vinhomes.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh hệ thống an ninh trong khu đô thị, Vinhomes Royal Island còn có riêng một đội tàu tuần tra trên sông nhằm khép kín “lá chắn an ninh” vòng ngoài. Sở hữu lợi thế độc tôn 4 mặt giáp thủy, thành phố đảo được bao quanh bởi hệ thống 3 con sông gồm sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng. Lợi thế này vừa mang lại tính riêng tư, độc bản cho các biệt thự tại thành phố đảo, đồng thời cũng là lý do Vinhomes thiết kế thêm một lớp “lá chắn an ninh” là đội tàu tuần tra đường thủy.

Tàu tuần tra trên sông là “lá chắn an ninh” riêng có tại Thành phố Đảo Hoàng Gia.

Những đội tàu sẽ liên tục tuần tra, đảm bảo không có tàu thuyền lạ tiếp cận thành phố đảo. Lực lượng này cũng sẽ giúp các con sông quanh Vinhomes Royal Island luôn giữ được sự bình yên, từ đó đảm bảo trọn vẹn vai trò của một cảnh quan tự nhiên đắt giá.

Cùng với đó, Trung tâm điều hành thông minh 24/7, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và IoT sẽ giúp các hoạt động bên trong Thành phố Đảo Hoàng Gia luôn hoạt động trơn tru.

Tất cả những yếu tố này sẽ tạo nên một “tấm khiên” bảo vệ vững chắc cho cư dân Vinhomes Royal Island, không chỉ mang lại sự an tâm về một không gian sống yên bình mà còn khẳng định giá trị sống đẳng cấp.

“Kích hoạt” chuỗi tiện ích đẳng cấp trước cả khi cư dân về ở

Với hệ thống an ninh và dịch vụ vận hành đẳng cấp 5 sao, các gia chủ của Vinhomes Royal Island có thể an tâm trải nghiệm cuộc sống hoàn hảo 365 ngày trong năm với bộ sưu tập tiện ích thượng lưu chỉ có riêng tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, trong đó có nhiều tiện ích đặc quyền đã được “kích hoạt” hoặc sắp sửa ra mắt. Đây cũng là “truyền thống” đặc biệt của các dự án của Vinhomes khi luôn nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng tiện ích để cư dân có thể trải nghiệm, tận hưởng trước cả khi về ở.

Cư dân có thể an tâm tận hưởng mọi tiện ích của Thành phố Đảo Hoàng Gia dưới sự bảo vệ của hệ thống an ninh đa tầng, đa lớp.

Cộng đồng cư dân sẽ yên tâm trải nghiệm những buổi đánh golf đêm tại sân golf 36 hố Vinpearl Golf Hải Phòng đã đi vào vận hành trong lòng khu đô thị hay thử sức với những đường chạy đêm xuyên suốt Thành phố Đảo Hoàng Gia dưới sự bảo vệ của hệ thống an ninh đa lớp. Đây sẽ là một cung đường chạy đêm kì thú khi dạo quanh những “kì quan” của thành phố đảo như Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia, Phố đi bộ ven sông dài và đẹp nhất Việt Nam River Walk, công viên văn hóa quốc tế K-Park và quảng trường châu Âu Royal Square vừa được khai trương kỹ thuật vào cuối tháng 4.

Lễ hội Wonder Island kéo dài suốt ngày 1/6 sẽ đưa nhiều nghệ sĩ đình đám đến Thành phố Đảo Hoàng Gia và chiêu đãi cư dân, du khách với những màn trình diễn mãn nhãn.

Ngày 1/6 tới đây, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia sẽ khai trương kỹ thuật, các đặc quyền dành riêng cho cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia cũng sẽ được kích hoạt. Chuỗi sự kiện khai trương với chủ đề “Wonder Island” sẽ quy tụ những tên tuổi đình đám như ngôi sao Hàn Quốc Xiumin (EXO) và các hitmakers Việt. Đặc biệt, cư dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn diễu hành, trình diễn mãn nhãn đậm chất Âu - Mỹ của các chú ngựa thuần chủng quý hiếm, hay tham gia những trò chơi vận động, giải trí kéo dài suốt từ sáng đến tối.

Cùng ngày, phố đi bộ ven sông dài và đẹp nhất Việt Nam River Walk sẽ chính thức khai trương, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến sôi động cho cư dân và du khách đến với thành phố Cảng mùa hè này. Đặc biệt, cư dân và du khách cũng có thể tận hưởng bầu không khí lễ hội đặc sắc với nhiều trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn và chiêm ngưỡng pháo hoa 120m vào tối thứ 7 hàng tuần.

Hệ thống an ninh nói riêng và các tiện ích độc đáo, đặc quyền thượng lưu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam đã giúp Vinhomes Royal Island “lọt mắt xanh” của giới tinh hoa trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định được giá trị của một chốn sống an toàn, đẳng cấp tầm cỡ thế giới.

Ngày 25/5/2024, tại Quảng trường châu Âu Royal Square, Vinhomes Royal Island sẽ diễn ra Lễ ra mắt CLB Vinhomes Elite Club Hải Phòng. Sự kiện chào đón hơn 5.000 khách mời, trong đó có hơn 2.700 thành viên Vinhomes Elite Club Hải Phòng. Ngoài phần giao lưu, chia sẻ trải nghiệm giữa các thành viên CLB, sự kiện còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn âm nhạc, diễu hành carnival chủ đề hoàng gia châu Âu, biểu diễn cưỡi ngựa; bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng. Đặc biệt, tại sự kiện, Vinhomes sẽ hé lộ về 2 phân khu sắp ra mắt thuộc Thành phố Đảo Hoàng Gia.

