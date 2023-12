Tập trung điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông trên đường ven biển huyện Kỳ Anh

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, xác định rõ thực trạng giao thông ở khu vực này; tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Công an huyện Kỳ Anh tập trung lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông, tổ công tác 238 Công an tỉnh tăng cường tuyên truyên, tuần tra kiểm soát, điều tiêt giao thông, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Làm việc tại Công an huyện Kỳ Anh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Kỳ Anh tiến làm tốt công tác điều tra cơ bản về trật tự an toàn giao thông trên tuyến; xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm để có giải pháp phòng ngừa, xác định rõ các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông; nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến.

Theo ông Nguyễn Trần Toản, Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh: kết cấu hạ tầng về an toàn giao thông tại khu vực xẩy ra tai nạn ngày 17/12 tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, qui định. Việc lắp đèn cảnh báo, gờ giảm thông, thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát để có giải pháp phù hợp nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác cho người dân khi đi qua khu vực này…nhằm hạn chế và kiểm soát an toàn giao thông trên tuyến.

Thông tin đã đưa, vào khoảng 15h ngày 17/12, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 73C-101... di chuyển trên đường ven biển ĐT.547 theo hướng Bắc - Nam, khi đến khu vực thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú thì va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 38A-532... đi từ hướng xã Kỳ Phú lên xã Kỳ Đồng. Được biết, trên xe tải có 2 người, ô tô con có 8 người.

Thời điểm người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, tài xế xe tải và một trẻ em ngồi ở ô tô con bị thương rất nặng; 2 xe đều bị lật văng xuống ruộng, xe con bị biến dạng...10 người trong vụ tai nạn sau khi được Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh sơ cấp cứu đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Được biết, đến 18h chiều 17/12, một nạn nhân trong vụ tai nạn đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt cùng với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: HÙNG CƯỜNG

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn