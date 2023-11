Tập đoàn Hoành Sơn và hành trình khẳng định vị thế (Bài 4): Hiện thực hoá “giấc mơ“ bia

Như Reatimes đã đề cập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn được UBND tỉnh Hà Tĩnh chọn là chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) vào ngày 4/10/2019. Quy mô diện tích 35,66 ha với tổng vốn đầu tư hơn 214,627 tỷ đồng (Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm).

Không lâu sau, đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp tỉ lệ 1/500 cũng được Hà Tĩnh phê duyệt vào ngày 21/10/2019; và đánh giá báo cáo tác động môi trường CCN cũng được phê duyệt vào ngày 4/12/2019. Có thể thấy, đây là những quyết định vô cùng quan trọng, giúp "bầu" Sơn đi những bước tiếp theo để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng, đầu tư một dự án nhà máy sản xuất bia trên chính "thủ phủ" Hồng Lĩnh đầy nắng và gió.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn do ông Phạm Hoành Sơn là Chủ tịch HĐQT được giao làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2



Theo tài liệu của Reatimes, "giấc mơ" bia của "bầu" Sơn chính thức "lộ sáng" vào tháng 3/2020. Cụ thể, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã ký Quyết định số 735/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2020, về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án "Đầu tư Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh" công suất 50 triệu lít/năm. Trong đó, sản xuất bia lon công suất 20 triệu lít/năm, bia chai 25 triệu lít/năm và bia Keg 5 triệu lít/năm.

Ngay sau khi có "tấm vé thông hành" từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh (thành lập cuối tháng 5/2019 do chính ông Phạm Hoành Sơn làm Chủ tịch HĐQT) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7508031322 (lần đầu vào ngày 15/4/2020). Qua đó, cho phép đầu tư Dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 với mục tiêu sản xuất bia, rượu.

Quy mô dự án có công suất 50 triệu lít/năm, diện tích đất sử dụng được xác định khoảng 9 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.230 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 246 tỷ đồng, vốn vay và huy động khác 984 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nội dung giấy chứng nhận đầu tư nêu rõ, Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động...

Cùng với đó, nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng, chống cháy, nổ và quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án; triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định, hiệu quả; lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết để phòng ngừa, ứng cứu nếu xảy ra sự cố môi trường.

Công ty Cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh cũng do ông Phạm Hoành Sơn làm Chủ tịch HĐQT là nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư dự án nhà máy bia tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2



Nhà đầu tư chỉ được phép đưa dự án vào hoạt động khi đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 đảm bảo tiếp nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Nhằm kiểm soát chung, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cũng yêu cầu nhà đầu tư định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm có báo cáo bằng văn bản gửi các Sở: KH&ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, UBND thị xã Hồng Lĩnh... về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: Tiến độ xây dựng dự án, vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, xử lý và bảo vệ môi trường...

...

Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 là Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn phải thực hiện hoàn thành việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, hoàn thiện hồ sơ thuê đất đúng quy định, theo quy hoạch được phê duyệt trước khi cho Công ty Cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh và các nhà đầu tư thứ cấp khác thuê lại đất để triển khai dự án.

Được biết, dưới sự lãnh đạo của "bầu" Sơn, Tập đoàn Hoành Sơn cũng như Công ty Cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh đã tập trung mọi nguồn lực, nhanh chóng phối hợp với các đối tác, nhà thầu, tổ chức xây dựng dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các lý do khách quan khác, dự án có một phần chậm tiến độ. Dù vậy, quyết định điều chỉnh kéo dãn thời gian "về đích" cũng được tỉnh Hà Tĩnh xem xét và nhanh chóng phê duyệt điều chỉnh.

Biến "Giấc mơ" bia thành hiện thực

Không lâu sau, "giấc mơ" bia của "bầu" Sơn đã trở thành hiện thực khi những "giọt" bia đầu tiên... chính thức ra mắt công chúng thông qua việc tổ chức lễ khánh thành Nhà máy bia vào cuối tháng 8/2022, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành cũng như quan chức tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đây là dự án lớn, có hệ thống công nghệ hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động cũng như dự kiến sẽ có nhiều đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Dự án đi vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp nhẹ tại thị xã Hồng Lĩnh.

Được biết, sau thời gian vận hành chạy thử tất cả các loại sản phẩm và tung ra thị trường với mục đích cho tặng để quảng bá thương hiệu. Thì mới đây, ông Phạm Hoành Sơn tiếp tục "khai sinh" thêm doanh nghiệp mới mang tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sao Vàng (MST 3002263994) vào ngày 14/3/2023, đăng ký địa chỉ tại TDP8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Dù vậy, cái tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sao Vàng với ngành nghề chính là "Sản xuất bia và và mạch nha ủ men bia" chỉ "tồn tại" chưa đầy 1 tháng, vì sau đó các nhà sáng lập đã thay đổi ý định không dùng tên gọi này và đăng ký thay đổi với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (tên viết tắt, nhận diện là Savabeco) vào ngày 11/4/2023.

Ông Phạm Hoành Sơn cũng là chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng mới thành lập hồi tháng 3/2023



Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm có 1 pháp nhân và 2 thể nhân góp vốn sáng lập. Trong đó, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh nắm quyền chi phối tuyệt đối với tỉ lệ 98% cổ phần (tương ứng 98 tỷ đồng), cá nhân ông Phạm Hoành Sơn và vợ ông là bà Nguyễn Thị Hằng Nga mỗi người góp 1 tỷ đồng (2% CP). Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật chính là ông "bầu" Phạm Hoành Sơn.

Trở lại thông tin Công ty Cổ phần bia Hà Nội Nghệ Tĩnh. Theo quan sát diễn biến từ thời điểm mới thành lập đến khi được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, có luồng thông tin cho rằng, trong số cổ đông góp vốn sáng lập có doanh nghiệp mang tên Bia Hà Nội nắm phần lớn cổ phần. Thực hư Bia Hà Nội là ai? Reatimes sẽ tiếp tục nghiên cứu và thông tin ở phần tiếp theo.

Tác giả: Phúc Nhân

Nguồn tin: reatimes.vn