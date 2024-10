Tận hưởng chất sống đẳng cấp tại tâm điểm thương mại - mua sắm - giải trí giữa thành Vinh

Cơn khát BĐS thấp tầng tại trung tâm thành phố

Những năm gần đây, TP Vinh đã có những bước phát triển đột phá về kinh tế, xã hội và hạ tầng, diện mạo đô thị. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Vinh đạt 9,27%, cao so với tỉnh và cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 133,2 triệu đồng/người/năm, tăng 13,2 triệu đồng so với năm 2022, và gấp 6 lần so với năm 2007.

Đặc biệt, sau khi được công nhận là đô thị loại 1 vào giữa năm nay, TP Vinh mở rộng đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng. Nhiều tuyến giao thông mới trong nội đô sẽ được nâng cấp. Những tuyến giao thông huyết mạch kết nối Vinh và các điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm, như dự án đường tỉnh 535 nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) và tuyến đường Vinh - Cửa Hội cũng được triển khai.

TP Vinh đang thiếu hụt những dự án được đầu tư đồng bộ với đầy đủ tiện ích ở vị trí trung tâm.

Hạ tầng đô thị và đời sống người dân đều thăng hạng, kéo theo nhu cầu về bất động sản cao cấp tại trung tâm thành phố tăng cao, đặc biệt là phân khúc thấp tầng. Tuy nhiên, bức tranh cung - cầu lại đang lệch pha. Do quỹ đất trung tâm đã cạn nên TP Vinh đang thiếu hụt những dự án được đầu tư đồng bộ với đầy đủ tiện ích.

“Bất động sản biệt thự, nhà phố ở khu vực trung tâm vẫn luôn thu hút các nhà đầu tư và khách mua ở thực bởi giá trị vượt trội, dù để ở hay kinh doanh. Tuy nhiên, dự án vừa có đầy đủ các tiện ích phục vụ cho cuộc sống, vừa nằm trong khu vực trung tâm hiện nay đang rất hiếm, quỹ căn không còn nhiều nên người nào đi trước sẽ nắm chắc phần thắng”, anh Tuấn Hùng, một môi giới lâu năm tại TP Vinh, khẳng định.

Cơn khát các bất động sản cao cấp, đầy đủ tiện ích cũng đã đẩy giá đất nội thành lên cao, đặc biệt là tại các tuyến phố trung tâm, như Quang Trung, Lê Lợi, Lê Mao, Trường Thi… Tuy vậy, anh Hùng cho biết lượng giao dịch lại không đáng kể bởi nhà đất ở đây hầu hết dân đã vào ở hoặc cho thuê ổn định.

Giữa bối cảnh đó, Vincom Shophouse Diamond Legacy xuất hiện đã góp phần lấp đầy khoảng trống còn thiếu của thị trường. Không chỉ là tâm điểm thương mại - mua sắm - giải trí đẳng cấp nhất thành Vinh, dự án “họ Vin” này sẽ tạo cú hích làm thay đổi chuẩn mực sống của người dân khu vực.

Không gian sống chất lượng cao chưa từng có tại thành Vinh

Nằm tại mặt đường Quang Trung - tuyến đường huyết mạch bậc nhất thành phố, Vincom Shophouse Diamond Legacy sở hữu vị trí vàng, kề cận hàng loạt khu vực trọng yếu, như khu hành chính công, Đại học Vinh, Ga Vinh, Chợ Vinh, Trung tâm thương mại Go… Nhờ đó, cư dân Vincom Shophouse Diamond Legacy sẽ được hưởng trọn các hạ tầng, tiện ích của khu vực, dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu, từ vui chơi giải trí mua sắm cho đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cả các dịch vụ hành chính công.

Ngoài lợi thế về vị trí, Vincom Shophouse Diamond Legacy còn ghi điểm nhờ uy tín chủ đầu tư Vingroup với mô hình tổ hợp cao cấp chưa từng có tại TP Vinh. Tổ hợp gồm 61 căn shophouse sang trọng, thời thượng, khách sạn Sheraton Vinh 35 tầng cao nhất Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza và tòa tháp Vinh Lotus với gần 400 căn hộ cao cấp.

Nhà phố Vincom Shophouse Diamond Legacy nằm trong tổ hợp cao cấp bậc nhất thành Vinh, vừa là nơi an cư lý tưởng vừa kết hợp kinh doanh sinh lời hấp dẫn.

Tiềm lực “khủng” cùng kinh nghiệm vận hành chuyên nghiệp của chủ đầu tư cũng như chất lượng cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế của các công trình sẽ mang đến không gian sống chất lượng, tiện nghi và đẳng cấp cho cư dân. Các nhu cầu từ chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao, gặp gỡ đối tác kinh doanh cho đến mua sắm, giải trí đều có thể được tìm thấy tại tổ hợp này.

Không chỉ được tận hưởng chất sống sang và tiện nghi chỉ trong vài bước chân, các nhà đầu tư khi xuống tiền tại Vincom Shophouse Diamond Legacy còn nắm trong tay cơ hội kinh doanh chắc thắng nhờ dòng khách có mức chi tiêu cao từ các điểm đến cao cấp trong tổ hợp. Đồng thời, Vincom Shophouse Diamond Legacy còn có sẵn ngay dòng khách hiện hữu là dân cư đông đúc tại khu vực trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, các căn shophouse tại dự án đều đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao đến tay chủ nhân nên có thể đưa vào khai thác ngay để mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Với những lợi thế hiếm có tại vị trí đắc địa bậc nhất TP Vinh, Vincom Shophouse Diamond Legacy đã góp phần giải bài toán nguồn cung bất động sản chất lượng, giàu tiềm năng an cư và đầu tư cho thị trường địa phương.

