Tâm điểm hưởng thụ theo tiêu chuẩn sống mới cho giới tinh hoa

"Khẩu vị" mới của giới thượng lưu

Nhìn vào quá trình phát triển mô hình nhà ở tại các đô thị lớn, có thể thấy tiêu chuẩn về không gian sống phản ánh sự phát triển kinh tế trong mỗi giai đoạn khác nhau. Khi đời sống bắt đầu dư dả, "nhà cao cửa rộng" là thước đo khẳng định đẳng cấp của gia chủ. Trong khi đó, với mức thu nhập tăng cao đáng kể, các gia đình có điều kiện tìm kiếm cho mình một ngôi nhà là "nơi để trở về" với đầy đủ tiện nghi, mang đến sự thoải mái, bình yên. Còn đối với tập khách hàng thượng lưu, tiêu chuẩn của một không gian sống hoàn hảo còn phải mang đến cảm giác hưởng thụ, với những giá trị về sức khỏe và tinh thần được đặc biệt đề cao.

Bất động sản theo mô hình chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống, thiết lập những tiêu chuẩn mới về không gian sống

Theo các chuyên gia, những tiêu chuẩn sống mới đã mở ra triển vọng lớn về phát triển không gian sống dành cho giới tinh hoa tại Việt Nam. Các báo cáo về hành vi mua nhà của người giàu thế giới cho thấy đa số khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn từ 10-25% để sở hữu một không gian sống có nhiều tiện ích, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Tất nhiên, để kiến tạo nên những "tâm điểm hưởng thụ" như vậy, các nhà phát triển dự án phải sở hữu những quỹ đất có quy mô lớn được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành, đồng thời nằm trong khu vực giàu tiềm năng phát triển cả về hạ tầng giao thông và tiện ích.

Tại khu Đông TP HCM, The Opus One hiện đang nổi lên như một tọa độ đẳng cấp dành cho giới tinh hoa mong muốn tìm kiếm một không gian sống hưởng thụ đúng nghĩa. Đây là dự án cuối cùng được ra mắt tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), do hai thương hiệu bất động sản hàng đầu là Vinhomes và tập đoàn SAMTY (Nhật Bản) đồng kiến tạo với mục tiêu thiết lập một không gian sống mang phong cách nghỉ dưỡng hạng sang.

Không gian sống "về nhà như về resort"

Nằm giữa quần thể đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, The Opus One thừa hưởng những điều kiện lý tưởng nhất để phát triển theo mô hình bất động sản chăm sóc sức khỏe, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm thời thượng.

Điều kiện đầu tiên chính là dự án sở hữu vị trí đắc địa, trong lòng Vinhomes Grand Park - đại đô thị được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, hơn 70% diện tích được dành để phát triển không gian xanh và tiện ích công cộng.

Hưởng lợi từ các Kế đó, dự án sở hữu các tiện ích nội khu đẳng cấp, thiết kế cảnh quan hiện đại. Nhìn trên cao, The Opus One như một ốc đảo xanh tươi với các loài hoa khoe sắc bốn mùa, những giàn dây leo thơ mộng, những hàng cây đa tầng tạo bóng mát; cùng với đó là thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới…

Những tiện ích độc đáo tại The Opus One mang đến không gian sống “về nhà như về resort”

Giúp cư dân tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống, The Opus One còn mang tới khu thể thao dưới nước aqua gym, hồ bơi vô cực 3 tầng và pool-bar lấy cảm hứng từ những ngọn đồi khoáng đạt. Tại tầng 14 của các tòa tháp căn hộ là hệ tiện ích giữa tầng không với phòng gym, phòng tập thể thao, khu vực vui chơi cho trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng hiện đại.

Chất sống nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao cũng được đưa vào bên trong từng căn hộ. Ban công rộng hướng ra bộ tứ tầm view mãn nhãn, kết hợp cùng cửa kính kịch trần đón nắng gió tự nhiên, đem đến nguồn năng lượng và vượng khí dồi dào cho gia chủ. Từng chi tiết trong cách bài trí nội thất, màu sơn tường, vật liệu và thiết bị nội thất được "đo ni đóng giày" phù hợp với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách sống thượng lưu.

Không gian bên trong căn hộ The Opus One được thiết kế hiện đại, sang trọng

Để hoàn thiện không gian sống nghỉ dưỡng hạng sang, không thể thiếu những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực thời thượng. The Opus One đã ghi điểm tuyệt đối ở khía cạnh này khi sở hữu vị trí "trung tâm trong lòng trung tâm" Vinhomes Grand Park, kế cận các tiện ích đẳng cấp trong hệ sinh thái Vingroup chỉ trong vòng 1-10 phút đi bộ.

Theo đó, "tâm điểm hưởng thụ" The Opus One được bao quanh bởi TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên 36ha, "vũ trụ giải trí" VinWonders, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền… Chưa kể từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư sẽ bổ sung thêm nhiều dịch vụ, tiện ích mới như 7 sân tập pickle ball, "Cung đường ngàn hoa", cổng chào, nâng cấp hệ thống chiếu sáng… góp phần gia tăng những trải nghiệm độc đáo cho cư dân The Opus One.

The Opus One sở hữu tầm view sinh thái, mang thiên nhiên vào từng căn hộ

Tính đến thời điểm hiện tại, The Opus One là dự án "hot" nhất được giới tinh hoa săn đón khi mang đến không gian sống "về nhà như về resort", hướng đến giá trị wellness với những tiêu chuẩn 5 sao, lần đầu tiên được thiết lập tại đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn