Sức hấp dẫn của bất động sản “cận lộ” tại trung tâm Thanh Hóa

Từ lâu, hạ tầng đã được xem là đòn bẩy thép cho giá trị của bất động sản. Hạ tầng mở tới đâu, bất động sản “lên hương” tới đó.

Tại Hà Nội, các dự án kế cận tuyến Vành đai 3 ghi nhận biên độ giá tăng cao, trung bình tăng 8 - 35%/năm, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES).

Tương tự, tại Quảng Ninh, việc phát triển cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã làm tăng giá bất động sản tại Móng Cái từ 30 - 40% so với thời điểm chưa có quy hoạch cao tốc. Biên độ tăng giá của các dự án này trong 3 - 5 năm tới còn có thể ghi nhận thêm 10%/năm. Ngoài ra, theo Colliers International, tuyến đường huyết mạch này cũng làm giá bất động sản Vân Đồn tăng gấp 5 lần so với trước kia.

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại là đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản

Không chỉ ở các đô thị lớn, tác động của hạ tầng đối với giá trị bất động sản cũng thể hiện rõ nét ở những địa bàn mới nổi. Như tại TP. Thanh Hóa, bình quân giá đất trong 2 năm qua đã tăng 15%, theo PropertyGuru, nhờ tác động của chương trình đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp các tuyến đường trong thành phố, như: mở rộng đại lộ Nam Sông Mã từ 4 lên 8 làn xe, mở rộng đại lộ Lê Lợi hay xây cầu vượt đường sắt Bắc - Nam trên đại lộ Đông Tây…

Rõ ràng các trục đại lộ chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình cấu trúc và làm khung đỡ cho giá trị bất động sản tăng trưởng theo thời gian.

Princess’s Manor hưởng lợi từ vị trí mặt tiền đại lộ

Xuất hiện như một “bom tấn” trong năm 2024, phân khu Princess’ Manor - hạng mục cao tầng đầu tiên của Khu đô thị Vinhomes Star City - đang là tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản Thanh Hóa nhờ vị trí đắc địa hiếm có. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Hoàng, liên thông với những trục đường huyết mạch khác, như Nam Sông Mã, Lê Lợi, Hùng Vương, Quốc lộ 1A.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tỏa đi muôn ngả, kết nối nhanh chóng với các khu vực năng động nhất của TP. Thanh Hóa, từ công sở, bệnh viện, trường học đến các khu du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp…

Princess’s Manor sở hữu khả năng kết nối siêu tốc nhờ mạng lưới giao thông đồng bộ bậc nhất TP. Thanh Hóa

Hơn cả sự thuận tiện về giao thông, Princess’s Manor còn nằm trọn trong vùng lõi khu trung tâm hành chính - chính trị mới của TP. Thanh Hóa, sát cạnh UBND TP. Thanh Hóa và đối diện với trụ sở Công an TP. Thanh Hóa. Vị thế “trung tâm của trung tâm” đó mang đến cho dự án giá trị an cư đỉnh cao với an toàn, an ninh gần như được đảm bảo ở mức tuyệt đối.

Hơn nữa, khu vực trung tâm mới với quy hoạch bài bản, hiện đại là nơi có không gian khoáng đạt bậc nhất TP. Thanh Hóa hiện nay. Cư dân Princess’s Manor, bởi vậy, sẽ được thụ hưởng bầu không khí trong lành cùng tầm nhìn không giới hạn, dễ dàng thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của dòng sông Mã buổi ban mai cũng như sự lung linh của phố thị lúc lên đèn.

Đó là chưa kể nhờ vị thế trung tâm, cư dân còn dễ dàng tiếp cận và sử dụng đa dạng tiện ích, dịch vụ sẵn có của TP. Thanh Hóa. Cộng hưởng với chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp của dự án nói riêng và khu đô thị Vinhomes Star City nói chung, cuộc sống ở Princess’s Manor sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc bất tận.

Cũng nhờ những lợi thế vượt trội này nên ở góc độ đầu tư, Princess’s Manor được đánh giá là dự án “hái ra tiền” cho các chủ sở hữu. Nhờ hạ tầng đồng bộ, dự án có khả năng kết nối siêu tốc với các điểm đến nổi tiếng của xứ Thanh, như thành phố du lịch biển Sầm Sơn, khu du lịch Hải Tiến… Hàng triệu lượt du khách mỗi năm đổ về các điểm đến này cũng như qua lại trên con đường thiên lý Bắc - Nam đều đi qua khu vực dự án tọa lạc. Vì thế, Princess’s Manor có thể xem là nơi hội tụ, điểm trung chuyển của dòng hàng hóa và hành khách khổng lồ. Điều này mở ra cơ hội đầu tư tuyệt vời cho các loại hình dịch vụ lưu trú, tạo ra dòng tiền đều đặn và giúp chủ sở hữu gặt hái tỷ suất lợi nhuận cao.

Triển vọng kinh doanh tươi sáng cùng với những giá trị an cư đẳng cấp là động lực thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng giá trị của Princess’s Manor, nhất là khi nhu cầu sở hữu chung cư cao cấp tại TP. Thanh Hóa ngày càng tăng theo sự phát triển kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm từ 30 khu đô thị của Vinhomes trên toàn quốc cho thấy, các sản phẩm hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng kép về giá lên tới hàng chục % mỗi năm.

Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi hai tòa PM1 và PM2 của Princess’s Manor “làm mưa làm gió” trên thị trường địa ốc xứ Thanh ngay từ khi mở bán hồi tháng 7. Sắp tới đây, quỹ căn tại Princess’s Manor sẽ tiếp tục ra hàng, hứa hẹn là hiện tượng của năm với những kỷ lục mới về thanh khoản.

