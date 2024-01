Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh báo kết quả 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thế Mạnh

Theo báo cáo tại hội nghị, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về ngày “Biên phòng toàn dân” (ngày 3/3), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN) nói chung và Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 nói riêng, gắn nhiệm vụ QP-AN với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Các cấp, ngành, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ QP-AN, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn biên phòng nói riêng; làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới. Trong giai đoạn 2019-2024, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào đấu tranh thành công 21 chuyên án, bắt 65 đối tượng; thu giữ 402 bánh heroin, 830.000 viên ma túy tổng hợp, 235 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 4 tấn cần sa khô, 3,5 tấn tiền chất ma túy.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. BĐBP đã hỗ trợ và vận động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, nhận đỡ đầu 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP khẳng định: Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QP-AN, biên phòng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. BĐBP Hà Tĩnh phải tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương về các chủ trương, giải pháp để xây dựng khu vực biên giới một cách có hiệu quả.

... Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang cần tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân”, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” phải đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và với đặc điểm, tình hình của từng địa phương; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ở khu vực biên giới.

Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới vững mạnh, đảm bảo lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo; duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các công ước, luật pháp quốc tế và các hiệp định Việt Nam đã ký kết với nước bạn Lào trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển...

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Giang

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Giang

Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Giang

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Tác giả: Minh Toàn

Nguồn tin: Báo Biên Phòng