Ronaldo ra mắt kênh YouTube, phá kỷ lục trong 90 phút

Tối 21-8, siêu sao Ronaldo khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố kênh YouTube riêng của bản thân tên "UR Ronaldo". Kèm lời nhắn: "Sự chờ đợi đã kết thúc. Đây là kênh YouTube chính thức của tôi".

Ảnh: Chụp màn hình kênh YouTube của Ronaldo



Ngay khi cho ra mắt kênh, Ronaldo đã đăng tải 18 đoạn clip với độ dài dưới 1 phút khiến người hâm mộ háo hức. Trong đó Cristiano và bạn gái Georgina Rodriguez đã có chia sẻ về cuộc sống cá nhân của họ, chơi cùng con với người hâm mộ cùng một số clip trò chuyện với khách mời bí mật.

Sau 90 phút đăng tải, kênh của siêu sao người Bồ Đào Nha đã chạm mốc 1 triệu đăng ký và lập kỷ lục thế giới. Trước Ronaldo, kênh Jennierubyjane Official - của thành viên nhóm nhạc Blackpink - là người sở hữu kỷ lục này với thời gian trong 7 giờ.

Clip giới thiệu về kênh YouTube của Ronaldo trên mạng X của chính anh

Trước đây, nhiều thông tin chỉ ra Ronaldo không được YouTube cho phép lập kênh vì sợ ảnh hưởng đến tài chính của nền tảng. Năm 2023, Ronaldo cũng từng lập kênh Tiktok và thu về lượt like và theo dõi gia tăng chóng mặt. Tuy nhiên, kênh của anh nhanh chóng bị khóa sau 4 giờ xuất hiện.

Phải biết, Ronaldo có 633 triệu người theo dõi trên Instagram, nền tảng Facebook là 170 triệu người và X (Twitter) 112 triệu người. Với lượng người hâm mộ đông đảo, kênh YouTube của Ronaldo dự đoán sẽ sớm đạt nút kim cương (10 triệu người đăng ký) trong khoảng 4-5 ngày.

Kênh YouTube "UR" của Ronaldo hứa hẹn sẽ mang đến sự pha trộn nội dung gồm các thảo luận về niềm đam mê bóng đá, cũng như các chủ đề như gia đình, sức khỏe, dinh dưỡng . Người hâm mộ thậm chí có thể mong chờ những cuộc trò chuyện hấp dẫn với nhiều khách mời khác nhau.

