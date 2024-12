Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt Tổng thống Yoon

Phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc ngày 10-12 đã thông qua nghị quyết yêu cầu nhanh chóng bắt giữ 8 nhân vật chủ chốt, trong đó có tổng thống Yoon Suk Yeol - Ảnh: Yonhap News

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 10-12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật khẩn cấp hồi tuần trước.

Nghị quyết được thông qua với 191 phiếu thuận, 94 phiếu chống và 3 phiếu trắng trên tổng số 288 đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, cựu Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang Min.

Ngoài ra, các nhân vật khác bị yêu cầu bắt giữ bao gồm Đại tướng Park An So, Tổng Tham mưu trưởng Lục quân và từng là Chỉ huy trưởng thiết quân luật; Trung tướng Yeo In Hyung, lãnh đạo Phản gián; Trung tướng Lee Jin Woo, lãnh đạo Bộ tư lệnh Phòng thủ thủ đô; Trung tướng Kwak Jong Keun, lãnh đạo Bộ tư lệnh Đặc nhiệm lục quân; Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Cho Ji Ho.

Nghị quyết này trước đó đã được Ủy ban Hành chính và An ninh Quốc hội thông qua ngày 5-12 dưới sự chủ trì của các nghị sĩ đối lập. Tuy nhiên, phiên bản ban đầu không bao gồm Tổng thống Yoon.

Tại phiên họp toàn thể, đảng Dân chủ (DP) đối lập đã đệ trình bản sửa đổi, bổ sung tên Tổng thống Yoon vào danh sách yêu cầu bắt giữ.

Video quân đội tràn vào tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc sau lệnh thiết quân luật tối 3-12-2024

Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra về cáo buộc nổi loạn đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.

Dự luật được thông qua với 210 phiếu thuận, 63 phiếu chống và 14 phiếu trắng. Nội dung dự luật yêu cầu điều tra Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, Đại tướng Park An So, cùng các quan chức khác có liên quan đến lệnh thiết quân luật.

Đáng chú ý, các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Quyền lực Quốc dân (PPP) cũng tham gia bỏ phiếu, dù trước đó đảng này quyết định không đưa ra lập trường ủng hộ hay phản đối dự luật.

Danh sách đối tượng điều tra còn bao gồm Thủ tướng Han Duck Soo, lãnh đạo Phản gián Yeo In Hyung và cựu lãnh đạo đảng PPP Choo Kyung Ho.

... Người biểu tình Hàn Quốc kêu gọi phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol bên ngoài Quốc hội ở Seoul vào ngày 7 tháng 12 - Ảnh: AFP



Trong lịch sử Hàn Quốc, chưa từng có tổng thống nào bị bắt khi đương chức. Một trong các lý do là bởi tổng thống được bảo vệ bởi Điều 84 trong Hiến pháp (sửa đổi năm 1987). Theo đó quy định: "Tổng thống không bị buộc tội hình sự trong thời gian tại nhiệm, ngoại trừ tội nổi loạn hoặc phản quốc".

Tuy nhiên, ông Yoon đang đối mặt với ít nhất ba cuộc điều tra của ba cơ quan lớn, liên quan lệnh thiết quân luật. Ông bị cáo buộc tội nổi loạn và đã bị cấm xuất cảnh, điều chưa từng xảy ra với một tổng thống tại vị.

Video Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu nhận lỗi trước quốc dân hứa sẽ giao quyền lãnh đạo cho Chính phủ

Hàn Quốc hỗn loạn vì lệnh thiết quân luật Ngày 9-12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố lệnh cấm xuất cảnh với Tổng thống Yoon Suk Yeol trong khi chờ điều tra các cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông tuần trước. Cảnh sát Hàn Quốc trước đó đã xác nhận có thể cấm Tổng thống Yoon đi lại trong quá trình điều tra. Họ cũng không loại trừ khả năng thẩm vấn trực tiếp ông Yoon. "Không có hạn chế nào về mặt con người hoặc thể chất đối với đối tượng điều tra", Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Woo Jong Soo, một quan chức cảnh sát cấp cao nói. Dù thoát cuộc bỏ phiếu kiến nghị luận tội ở quốc hội cuối tuần trước, ông Yoon đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc và điều tra sau khi ban bố thiết quân luật tối 3-12. Mặc dù chỉ kéo dài 6 tiếng, lệnh thiết quân luật vẫn gây hỗn loạn chưa từng có và kéo theo làn sóng biểu tình phản đối đòi ông từ chức.

