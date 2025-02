Phó trưởng công an thị xã bị cách chức vì quan hệ bất chính

Ngày 12-2, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu đối với trung tá Trần Tấn Tài do thiếu tu dưỡng, vi phạm chuẩn mực đạo đức và lối sống.

Trước đó, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã có thông báo kết luận và quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ hình thức cảnh cáo lên cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tài.

Dù có vợ và con nhưng ông Tài lại có quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã lập gia đình. Việc làm của ông Tài vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của trung tá Tài không chỉ gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên mà còn làm giảm uy tín bản thân, tổ chức đảng và cơ quan.

Tác giả: Minh Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động