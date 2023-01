Phạt tiền 29 thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự

Thanh niên ở Hà Tĩnh được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự - Ảnh: L.M.

Ngày 4-1, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Can Lộc cho biết chủ tịch huyện vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 thanh niên liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

29 thanh niên này bị xử phạt vì hành vi "không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng".

...

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 6, nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, điều 1, nghị định 37/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với mỗi thanh niên là 11 triệu đồng.

Thông tin từ Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, năm 2023 toàn huyện Can Lộc có 600 thanh niên được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện từ ngày 6-12 đến ngày 9-12-2022.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ