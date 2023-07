Phạt thanh niên bình luận trên TikTok xúc phạm cảnh sát PCCC

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH và Công an huyện Đức Thọ xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với H.Đ.C. (SN 1992, trú tại Tân Dân, huyện Đức Thọ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh dập lửa tại một ngôi nhà bị cháy. Trên nên tảng TikTok, bên cạnh những bình luận tích cực, biểu dương lực lượng cảnh sát PCCC, có tài khoản mang tên “Hoàng Cảnh” bình luận tại trang “@gái_can_rượu_38” với nội dung “mất 10 củ cho bọn chữa cháy rồi”, có nghĩa là “mất 10 triệu cho bọn chữa cháy rồi”.

Tài khoản "Hoàng Cảnh" bình luận nội dung sai sự thật trên TikTok - Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Cơ quan công an xác định hình ảnh vụ cháy trên xảy ra tại nhà ông Đặng Hữu Minh (thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) vào ngày 11.7. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Can Lộc, Công an xã Tùng Lộc cùng người dân tổ chức chữa cháy. Đám cháy đã được dập tắt với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, bảo vệ an toàn cho các thành viên trong gia đình ông Minh và kịp thời ngăn chặn cháy lan sang các nhà liền kề.

Sau khi nắm rõ vụ việc, cơ quan công an tiến hành xác minh người sử dụng tài khoản “Hoàng Cảnh” bình luận với nội dung sai sự thật.

Ngày 16.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an huyện Đức Thọ triệu tập H.Đ.C. để làm rõ hành vi bình luận trên mạng xã hội của thanh niên này.

Tại cơ quan công an, H.Đ.C. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình đồng thời nhận thức được việc bình luận nội dung sai sự thật như trên đã gây ảnh hưởng và xúc phạm tới danh dự, uy tín của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH nói riêng.

Với hành vi vi phạm nói trên, H.Đ.C. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn