Phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên kênh

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: H.T.

Đến 11h ngày 18-10, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, một người dân trên đường đi chợ, khi đến đoạn gần cầu An Cư (xã An Cư, huyện Cái Bè) thì phát hiện một thi thể trôi trên kênh 28, nên vội trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vớt thi thể đưa lên bờ.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Bước đầu nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu T. (31 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung hai bên bờ sông và trên cầu để theo dõi vụ việc - Ảnh: H.T.







Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ