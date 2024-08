Phan Văn Đức được triệu tập trở lại Đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng bóng

Vào chiều ngày 21/8, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days đầu tháng 9 với 26 cầu thủ. Tuy nhiên, sau khi cập nhật các thông tin mới nhất từ đội ngũ y tế, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do không kịp bình phục chấn thương cổ chân nên sẽ lỡ hẹn với đội tuyển ở đợt tập trung lần này. Do vậy, HLV Kim Sang-sik quyết định có một điều chỉnh về nhân sự.

Phan Văn Đức được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia



Cụ thể, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Phan Văn Đức lên đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Phan Văn Đức mới có dịp trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đây là quyết định hợp lý bởi cầu thủ người Nghệ An đang có phong độ cao cùng trạng thái thể lực sung mãn. Trong trận ra quân của Công an Hà Nội gặp Buriram United FC tối 22/8 vừa qua tại giải vô địch CLB Đông Nam Á, cầu thủ này cũng ghi bàn thắng ngay ở phút 3, khơi màn cho chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước đối thủ đến từ Thái Lan.

...

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 30/8 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 6 ngày để chuẩn bị cho giải đấu.

Đây là giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong kế hoạch chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2024, diễn ra vào cuối năm.

Với sự tham dự của hai đội tuyển khách mời có chất lượng chuyên môn rất cao là đội tuyển Nga (đang xếp hạng 33 thế giới, trên bảng xếp hạng FIFA, từng 11 lần góp mặt tại đấu trường World Cup) và đội tuyển Thái Lan (thuộc top đầu trong khu vực Đông Nam Á), giải đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam cọ xát, nâng cao kỹ năng và chiến thuật./.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc