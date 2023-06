Nữ “thầy bói” lừa bán vòng phép thuật qua mạng chiếm đoạt tài sản

Đối tượng gây án.

Theo điều tra ban đầu, Ý và chị C.T.A.T (SN 2001, ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) cùng làm chung công ty ở Khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu), nên thường xuyên trò chuyện với nhau. Đến tháng 5/2022, Ý nảy sinh ý định lừa lấy tiền chị T. nên nói dối T. rằng mình có quen biết người phụ nữ tên Kiều ở TP Hồ Chí Minh. Kiều làm nghề thầy cúng và có bán vòng châm làm phép đeo vào sẽ giữ hạnh phúc gia đình, làm ăn thuận lợi, nên nói chị T. mua. Tin tưởng, chị T. đã mua chiếc vòng trên với giá 2,5 triệu đồng.

Sau đó, Ý tiếp tục yêu cầu chị T. phải đưa tiền thêm để làm phép, mua hoa, trái cây cúng và để “nuôi” chiếc vòng châm này. Do phải tốn hàng chục triệu đồng, chị T. đề nghị Ý hủy phép chiếc vòng thì Ý dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm tiền. Tiếp đó, Ý lập các tài khoản facebook với tên gọi khác nhau để giả danh thầy cúng nhắn tin trao đổi với chị T. lừa nạn nhân chuyển tiền nhiều lần. Ý đã chiếm đoạt được 74.150.000 đồng của nạn nhân với thủ đoạn như trên. Gần đây, gia đình nạn nhân biết được sự việc trên nên đến Công an huyện Gò Dầu trình báo. Qua điều tra, Công an đã tiến hành bắt giữ đối với Ý.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: cand.com.vn