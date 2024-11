Nữ sinh trong đoàn đua xe t.ô.n.g c.h.ế.t cô gái đang chờ đèn đỏ: 'Tôi sốc và hối hận'

Các quái xế liên quan vụ việc bị tạm giữ - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngày 4-11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ 10 trường hợp liên quan vụ "quái xế" tông chết cô gái tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Cảnh sát xác định 0h15 ngày 3-11, chị N.H.Q. (27 tuổi) chạy xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Lúc này một đoàn gồm 25-30 xe đi hướng Trần Hưng Đạo - ga Hà Nội tốc độ cao lao tới.

Trong đó N.H.N. (sinh năm 2005) lái xe Vision màu xám chở theo N.P.A. (sinh năm 2005) đi với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát nên đã tông phải chị N.H.Q. làm chị Q. ngã ra đường.

Sau đó N.T.M.K. lái xe chở theo L.Đ.C. (sinh năm 2008) chạy theo đoàn đã đâm vào chị Q..

Cú tông khiến chị Q. thiệt mạng tại chỗ. Sau tai nạn, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

N.H.N. - Ảnh: HỒNG QUANG

Tại trụ sở công an, N.H.N. khai nhận sự việc. Cô cho biết khoảng 22h ngày 2-11 sau khi trang điểm xong có qua đón bạn với dự định đi "lượn" và chụp ảnh. Khi tới Nhà hát Lớn Hà Nội, gặp đoàn khoảng 20-30 xe, N. nói với bạn "đi lên để xem có ai quen không". Lúc này họ không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi nhập vào đoàn đua, hai nữ sinh này tăng ga với tốc độ nhanh cùng đoàn xe đi theo hướng Trần Khánh Dư - Bệnh viện 108 - Trần Hưng Đạo.

Khi tới nút giao Bà Triệu, chiếc xe này xảy ra va chạm với chị N.H.Q. đang chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến 2 xe cùng văng ra đường.

"Tôi không nhớ gì, khi mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện. Nghe bạn nói tôi mới biết mình đã gây tai nạn chết người", N.H.N. nói và cho hay cô cảm thấy "hối hận và sốc".

Nói về mục đích đuổi theo đoàn xe, N.H.N. nói vì tò mò, muốn thử cảm giác và xem có gặp người quen hay không. Chiếc xe này có được là xin tiền bố mẹ mua, với lời hứa "chỉ để đi làm".

Còn N.T.M.K. cho biết sau khi xe của N.H.N. tông chiếc xe đang chờ đèn đỏ khiến cô gái ngã ra đường, K. phóng với tốc độ nhanh nên "bị bất ngờ và không kịp phản ứng".

Khi được hỏi về lý do bỏ chạy khỏi hiện trường, nhóm này cùng chung câu trả lời do "sợ và hoảng nên đã bỏ đi".

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ