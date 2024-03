Nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt bị bắt gặp 'quậy nát' quán nhậu, nhiều khách đứng hình

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhiều khách hàng nhảy múa trong một quán nhậu bình dân. Đáng chú ý, trong số đó còn có sự xuất hiện của một nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt.

Nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt "quậy nát" quán nhậu

Nhân vật trong đoạn clip được chia sẻ chính là nữ ca sĩ "xấu lạ" Thảo Trang - Một cái tên nổi tiếng sau chương trình Vietnam Idol.

Thảo Trang đến quán nhậu cùng với những người bạn của mình. Và trùng hợp thay, quán nhậu này sau đó đã bật đúng ca khúc Bikini mà nữ ca sĩ ra mắt cách đây không lâu.

Ngay lập tức, Thảo Trang vì quá phấn khích nên đã đứng dậy nhảy nhót và rủ rê những vị khách khác hưởng ứng cùng mình. Nhờ sự nhiệt tình của Thảo Trang, không khí tại quán nhậu đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều người từ "đứng hình" cũng chuyển sang ủng hộ màn "quẩy" của Thảo Trang.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm, thích thú từ cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến đều khen ngợi nữ ca sĩ vì tính cách giản dị, thân thiện và không ngại trong việc phải giữ gìn hình ảnh vì là người nổi tiếng.

Thảo Trang - Nữ ca sĩ khác biệt tại Vpop



Ca sĩ Thảo Trang là một trong những nhân tố khác biệt của thị trường âm nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ với biệt danh "xấu lạ", nổi tiếng nhờ làn da bánh mật khỏe khoắn, body bốc lửa cùng giọng hát nội lực nhưng không kém phần phóng khoáng.

Âm nhạc của Thảo Trang mang đậm hơi thở quốc tế, được thể hiện qua việc cô thường xuyên hát tiếng Anh cũng như những tạo hình "siêu dị". Mặc dù dòng nhạc Thảo Trang theo đuổi không được lòng đa số khán giả Việt nhưng nữ ca sĩ vẫn trung thành với con đường mình đã chọn.

Hiện tại, Thảo Trang đang là mẹ đơn thân sau nhiều lần lận đận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, ở nữ ca sĩ lúc nào cũng toát lên nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ dù trên sân khấu hay ngoài đời.







Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn