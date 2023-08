NÓNG: Tòa án tối cao Thái Lan tuyên phạt ông Thaksin 8 năm tù

Ông Thaksin đến sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan sáng 22-8 - Ảnh: REUTERS

Bản án được đưa ra ngay sau khi ông Thaksin trở về Thái Lan và bị đưa sang Tòa án tối cao cùng ngày, sau gần 17 năm sống lưu vong.

Sau khi bị đưa tới Tòa án Tối cao Thái Lan để nghe bản án, ông Thaksin đã bị đưa tới nhà tù Bangkok với sự bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Ông sẽ bị giam giữ trong khi chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lãnh 8 năm tù khi vừa về nước

Theo Hãng tin Reuters, bản án được đưa ra liên quan 3 vụ án khác nhau về lạm quyền và hành vi sai trái, ra lệnh bất hợp pháp cho một ngân hàng nhà nước phát hành khoản vay nước ngoài, và nắm giữ cổ phiếu trái phép thông qua những người được chỉ định.

Ông Thaksin Shinawatra (hiện tại 74 tuổi) làm thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 cho đến khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

Trước đây, trong thời gian lưu vong gần 17 năm qua, ông Thaksin bị kết án vắng mặt trong bốn vụ án hình sự, một trong số đó hiện đã hết thời hiệu.

Trong thông điệp hồi tháng 5, ông Thaksin nói rằng ông đã sẵn sàng đối mặt với công lý.

Theo báo South China Morning Post, nhiều tuần qua đã xuất hiện đồn đoán về một "siêu thỏa thuận" giữa ông Thaksin với các đối thủ chính trị. Thỏa thuận này cho phép ông Thaksin bị giam giữ đặc biệt tại một cơ sở y tế dành cho các tù nhân lớn tuổi, trong lúc ông chờ ân xá từ nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Các quan chức nhà tù nói rằng ông Thaksin sẽ được theo dõi chặt chẽ trong thời gian bị giam do tình trạng sức khỏe hiện tại của ông, bao gồm gặp các vấn đề về huyết áp, phổi, tim và cột sống.

Họ thông tin thêm ông Thaksin sẽ được đưa vào một khu có trang bị y tế riêng để đảm bảo ông được điều trị kịp thời do tuổi tác cao.

