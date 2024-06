Những dự án nào đang là “đầu kéo” gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản?

Chuyển biến lớn của thị trường bất động sản

Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết lũy kế 5 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước đạt 898.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, giai đoạn này, nguồn thu từ nhà, đất tăng gần gấp đôi, đạt 90.600 tỷ đồng.

Thu từ nhà, đất tăng mạnh là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thị trường bất động sản đã thực sự “bừng tỉnh”. Theo các chuyên gia, giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024 đánh dấu một chuyển biến lớn của thị trường bất động sản Việt Nam với việc Quốc hội liên tiếp thông qua các bộ luật chính liên quan, gồm: Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai. Đặc biệt, với việc các bộ luật này đều dự kiến có hiệu lực sớm ngay từ 1/8 năm nay, thị trường càng như được tiếp thêm lực đẩy để chuyển động theo hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Chính sách mua nhà trả góp chưa từng có tiền lệ mà Vinhomes triển khai được xem là một cú hích quan trọng giúp thị trường tăng giao dịch và thanh khoản.

Thực tế ghi nhận, tình hình giao dịch ở các phân khúc từ đầu năm đã không ngừng sôi động. TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, lý giải đối với những người dân có nhu cầu ở thực, đây là cơ hội để an cư. Bởi trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khả quan, các luật mới có hiệu lực, bất động sản chắc chắn sẽ tăng giá nhanh hơn so với tốc độ tăng thu nhập của xã hội. Người mua đã không còn tâm lý chờ đợi thị trường giảm giá mà rốt ráo tận dụng thời điểm thuận lợi để chốt đơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội có một không hai để các nhà đầu tư chuyên nghiệp gom được hàng tốt, sẵn sàng đầu tư 3 - 5 năm với kỳ vọng lợi nhuận cao.

“Từ quý III/2024, thị trường sẽ bắt đầu đi lên, cơ hội mua được hàng giá tốt ở đáy sẽ không còn. Do vậy quý I và quý II/2024 được xem là chân sóng cuối cho nhà đầu tư nắm bắt trong chu kỳ tăng giảm 10 năm của bất động sản”, ông Đính phân tích.

Chuyển biến lớn của thị trường bất động sản thời gian qua, ngoài tác động tích cực từ việc lãi suất giảm, nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và kỳ vọng mới từ các bộ luật vừa được ban hành, theo các chuyên gia, còn có dấu ấn rõ nét từ chính sự vượt khó của các doanh nghiệp. Theo TS. Nguyễn Văn Đính, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu, điều chỉnh chính sách bán hàng ở điểm then chốt của thị trường để vượt “cơn gió ngược”.

Nổi bật trong số đó, chính sách mua nhà trả góp chưa từng có tiền lệ mà Vinhomes triển khai được xem là một cú hích quan trọng giúp thị trường tăng giao dịch và thanh khoản. Chính sách đột phá này của Vinhomes cũng là lời giải cho bài toán nhà ở của nhiều khách hàng, đồng thời hút dòng vốn tiếp tục chảy mạnh vào bất động sản khi giới đầu tư có thêm một trợ lực “khủng” để tối ưu dòng vốn, tối đa lợi nhuận.

...

Xóa bỏ điểm nghẽn để dòng tiền chảy mạnh vào bất động sản

Ghi nhận tại một sàn giao dịch bất động sản ở Long Biên (Hà Nội), khách đến tìm hiểu, tư vấn mua hàng đông đúc hơn hẳn. Ông Tạ Văn Bằng, nhà môi giới của sàn này, cho hay: “Lượng người mua và nhà đầu tư đã tăng vọt trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Đây là kết quả từ việc thị trường đã “ngấm dinh dưỡng” từ các chính sách vĩ mô cũng như chính sách kích cầu hấp dẫn của các chủ đầu tư lớn.”

Theo vị này, các dự án hiện hữu Vinhomes thu hút nhiều khách hàng quan tâm hơn cả do được áp dụng chính sách trả góp có 1-0-2 với thời gian lên tới 15 năm trong chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính”. Người mua chỉ cần trả 30% là đã có thể sở hữu ngay các bất động sản chất lượng bậc nhất thương hiệu Vinhomes.

Với “khóa an toàn” từ chính sách của Vinhomes, người mua được hưởng một mức lãi suất cố định trong thời gian lên tới hàng chục năm thì chắc chắn là suất đầu tư có lời ngay từ khi xuống tiền.

70% còn lại, chủ đầu tư áp dụng mức lãi suất 2 năm đầu chỉ 6,5% với nhà thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2 và 7% với các sản phẩm căn hộ tại phân khu The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1) và The Beverly (Vinhomes Grand Park). Sau giai đoạn này, lãi suất tối đa chỉ là 8,5% với thấp tầng và 9,5% với căn hộ. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng theo mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua cũng chỉ cần chi trả với mức trần tối đa mà Vinhomes áp dụng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng.

“Thời hạn trả góp dài và lãi suất được chủ đầu tư cố định ở mức thấp chưa từng có trên thị trường là hai lý do chính khiến khách hàng tự tin xuống tiền mua nhà thời điểm này”, ông Bằng lý giải.

Cùng quan điểm, nhà đầu tư Huyền Thương (Hà Nội) phân tích, ai cũng hiểu rõ lãi suất thả nổi luôn có biên độ khó lường, trung bình 11 - 12%, có thời điểm thậm chí lên tới 14 - 15%. Vì thế, với “khóa an toàn” từ chính sách của Vinhomes, người mua được hưởng một mức lãi suất cố định trong thời gian lên tới hàng chục năm thì chắc chắn là suất đầu tư có lời ngay từ khi xuống tiền.

“Trong 2 năm đầu không phải trả gốc, nhận nhà ngay tôi có thể cho thuê, lãi suất được bù từ chính tiền cho thuê. Hết 2 năm, số tiền gốc và lãi vẫn chỉ trả một mức cố định trong 13 năm tiếp theo trong khi giá trị căn nhà gia tăng đều đặn. Có thể hình dung, mua nhà Vinhomes tiền phải trả không tăng, nhưng giá trị căn hộ lại tăng không ngừng”, chị Huyền Thương tính toán.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, chính sách “bom tấn” của Vinhomes vừa giúp xóa bỏ rào cản về tâm lý vừa tạo điểm tựa tài chính vững vàng cho người mua, từ đó kích thích thanh khoản và giúp tăng nhiệt thị trường. Điều này cũng cho thấy, các chính sách thiết thực, sát với nhu cầu người mua vẫn mang lại hiệu quả cao cho thanh khoản. Chỉ cần sản phẩm có giá trị thực, chính sách hợp lý, ở thời điểm thuận lợi thì dòng tiền sẽ tiếp tục ồ ạt chảy vào bất động sản.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn