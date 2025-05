Những 'bà trùm giảm cân' lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng

Cuộc tranh luận giữa Ngân 98 và Ngân Collagen là tâm điểm mạng xã hội những ngày gần đây.



Gần 10 ngày trôi qua, mâu thuẫn giữa Ngân 98 và Ngân Collagen vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Viên uống giảm cân của Ngân 98 bị nghi ngờ chứa chất cấm, trở thành tâm điểm, thu hút sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, vụ việc càng được dư luận quan tâm khi mới đây nhiều sản phẩm của Ngân Collagen cũng bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Cuộc đấu tố giữa các “bà trùm giảm cân”

Sự việc bắt đầu khi một phụ nữ tên H., giấu mặt, ngỏ ý muốn đặt mua số lượng lớn thuốc giảm cân từ DJ Ngân 98. Sau khi nhận được sản phẩm được cho là của Ngân 98, người này đã mang đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy trong sản phẩm có chứa sibutramine - chất cấm từng được sử dụng trong điều trị béo phì.

Trước đây, vào năm 1997, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) từng cho phép dùng sibutramine trong điều trị béo phì. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, các rủi ro nghiêm trọng về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ... đã được ghi nhận.

Đến năm 2010, FDA đã thu hồi loại thuốc này tại nhiều quốc gia. Ngày 14/4/2011, Cục Quản lý Dược Việt Nam chính thức đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các loại thuốc chứa hoạt chất sibutramine trên toàn quốc.

“Thấy đầu óc không tỉnh táo, choáng váng, nhức đầu, tim đập nhanh bất thường khi sử dụng sản phẩm”, người này nói.

Sản phẩm giảm cân bị nghi chứa chất cấm của Ngân 98.



Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, H. đăng tải clip “bóc phốt” lên mạng xã hội. Đáp lại, phía Ngân 98 phủ nhận trách nhiệm, cho rằng H. mua hàng từ một bên khác rồi cố tình “vu oan”. DJ Ngân 98 còn trực tiếp đến Cần Thơ để đối chất và khẳng định phát hiện H. có liên quan đến một người kinh doanh sản phẩm làm đẹp khác - Ngân Collagen.

Từ đây, mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu leo thang. Phía Ngân 98 nhanh chóng gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đính kèm danh sách các cửa hàng bị nghi bán hàng giả, đường link sản phẩm, địa chỉ sản xuất, tiêu thụ, hình ảnh, mã đơn hàng và kết quả kiểm nghiệm liên quan.

Ngân 98 cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: DJ NGÂN 98.



"Ngân đã trình bày tất cả ngọn nguồn vụ việc, từ chị Ngân Collagen, bạn H. đến bà dì và những giấy tờ giả mạo liên quan", cô nói trong video đăng tải ngày 22/5.

Trong lúc tranh cãi còn chưa hạ nhiệt, các phát ngôn khi quảng cáo sản phẩm giảm cân của Ngân 98 cũng bị lật lại. Đặc biệt, ba dòng thực phẩm bổ sung Super Detox X3, X7 Plus và X1000 - từng được rao bán phổ biến trên sàn thương mại điện tử với mức giá gần 1 triệu đồng mỗi hộp - trở thành tâm điểm chú ý.

Những sản phẩm này thường được giới thiệu là có khả năng “thách thức mọi cơ địa”, giúp người dùng giảm cân nhanh chóng trong 15 ngày mà không cần tập luyện hay ăn kiêng.

Các sản phẩm của Ngân Collagen cũng không nằm ngoài vòng xoáy tranh luận. Trong các video đăng tải, cô thường xuyên giới thiệu loạt sản phẩm như trà giảm cân N-Collagen, kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus, detox bột vỏ chanh, kem body face nhân sâm, bên cạnh nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp khác như kem trị nám, trị mụn, son dưỡng, collagen tổ yến...

“Phú bà Cần Thơ” nhấn mạnh mỗi ngày uống 1-2 viên, một tuần giảm 1-2 cm vòng bụng, tùy cơ địa; càng dùng về lâu dài bụng càng nhỏ; nếu kết hợp cả hai sản phẩm có thể giảm 2-5 kg.

Độ an toàn của sản phẩm dấy lên nhiều nghi ngờ khi vào năm 2021, công ty của cô từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm.

Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi dùng trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sức khỏe.

Cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt

Cuộc tranh cãi giữa Ngân 98 và Ngân Collagen càng trở nên căng thẳng khi các cơ quan chức năng chính thức vào cuộc. Chưa đầy 4 ngày kể từ buổi gặp gỡ giữa hai bên, ngày 21/5, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã xác nhận việc tiến hành kiểm tra. Không chậm trễ, trong ngày, đoàn kiểm tra đã có mặt tại địa chỉ sản xuất sản phẩm giảm cân của Ngân 98.

Tuy nhiên, địa điểm này đóng cửa, khiến lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để thu mẫu phân tích. Theo thông tin ban đầu, sản phẩm được sản xuất tại một đơn vị có trụ sở tại Hà Nội.

“Họ đối phó lắm. Nhưng sở sẽ đeo bám", một đại diện sở khẳng định.

Không chỉ dừng lại ở cấp địa phương, các cơ quan Trung ương cũng nhanh chóng nhập cuộc. Chỉ sau chưa đầy hai ngày, ông Chu Quốc Thịnh, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đơn vị đã rà soát toàn bộ thông tin liên quan.

Theo ông, sản phẩm do DJ Ngân 98 quảng bá có đăng ký công bố hợp pháp. Tuy nhiên, nội dung quảng cáo bị nghi ngờ đã vượt giới hạn, thổi phồng công dụng và dễ gây hiểu nhầm là thuốc điều trị.

Sản phẩm N-Collagen Chanh từng bị cảnh báo vi phạm từ năm 2022.



“Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt với các hành vi quảng cáo sai lệch, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm bản chất sản phẩm”, ông nhấn mạnh.

Ngày 25/5, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục ban hành công văn khẩn, đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra gấp hoạt động sản xuất, lưu hành 3 sản phẩm giảm cân gồm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus. Trong đó, chỉ có X7 Plus được công bố tại cục, còn hai sản phẩm còn lại vẫn đang rao bán rầm rộ trên mạng dù chưa hề đăng ký, vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố và quảng cáo thực phẩm.

Không nằm ngoài vòng xoáy, mới đây, các sản phẩm của Ngân Collagen cũng lọt vào “tầm ngắm” của cơ quan chức năng. Ngày 26/5, cục mở rộng kiểm tra sang các sản phẩm khác do nữ doanh nhân này quảng bá như Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen, Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus.

Các sản phẩm này thường được nhấn mạnh là có chứng nhận của Bộ Y tế, tuy nhiên, sau khi tra cứu hệ thống đăng ký, cục khẳng định chưa từng tiếp nhận hồ sơ công bố hay nội dung quảng cáo hợp lệ nào cho các sản phẩm nói trên. Trên mạng xã hội, chúng vẫn được bày bán công khai dưới mác “thực phẩm bổ sung”.

Trường hợp của DJ Ngân 98 và Ngân Collagen chỉ là một trong nhiều mục tiêu được siết chặt kiểm soát trong đợt cao điểm từ 15/5 đến 15/6. Trong thời gian này, nhiều đoàn kiểm tra đột xuất ra quân, tập trung giám sát sản xuất, kinh doanh và lưu thông thực phẩm y tế, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, làm giả và gian lận thương mại.

Thùy Tiên bị khởi tố vì tội "Lừa dối khách hàng". Ảnh: VTV.



Hiệu quả chiến dịch thể hiện qua việc triệt phá nhiều đường dây mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Gần đây, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục - những KOL từng quảng bá kẹo rau củ Kera - đã bị khởi tố vì quảng cáo sản phẩm giả. Một số lô dầu gội, kem chống nắng Hanayuki của Đoàn Di Băng cũng đã bị tiêu hủy.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 93/2016/NĐ-CP, nhằm siết chặt quản lý mỹ phẩm. Dự thảo không chỉ bổ sung quy định về quảng cáo mà còn đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Nội dung dự thảo nhấn mạnh quảng cáo mỹ phẩm phải phản ánh đúng tính chất, công dụng đã công bố. Mọi hình thức quảng cáo gây hiểu nhầm là thuốc hay có khả năng chữa bệnh đều bị cấm. Đặc biệt, dự thảo cấm sử dụng các cụm từ như “giảm cân”, “giảm mỡ”, “giảm kích thước cơ thể”… trong quảng cáo mỹ phẩm, nhằm hạn chế tình trạng đánh lừa người tiêu dùng.

