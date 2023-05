Nhân dân Hà Tĩnh tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 24/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân chủ trì hội nghị.

10 năm qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phối hợp triển khai hiệu quả.

Việc phối hợp giữa 2 đơn vị về việc đổi mới nội dung, hình thức; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, MTTQ và địa phương; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng Công an, MTTQ các cấp… ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.

Kết quả cụ thể, thông qua các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an và MTTQ đã phối hợp tổ chức phát động 35 đợt tuần hành xuống đường với 11.200 cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng Công an và quần chúng Nhân dân tham gia tuyên truyền về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Hai đơn vị đã tổ chức 2.412 buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân về chấp hành pháp luật; tạo ý thức, trách nhiệm cho quần chúng Nhân dân tham gia đấu trang phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý nhiều vụ án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tổ chức 12.347 cuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tổ chức ký cam kết không tàng trữ, sử dụng buôn bán, vận chuyển các chất ma túy; không mua bán, tàng trữ, sản xuất, chế tạo các loại pháo…

Kết quả, 10 năm qua, thông qua các đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nhân dân đã tự nguyện giao nộp trên 127 khẩu súng quân dụng, 366 khẩu súng săn, 9.235 khẩu súng tự chế, 20 quả bom bi, 12.320 viên đạn, 767 lưỡi lê, 1.202 hộp xịt, 985 đôi côn gỗ, 17.543 kg thuốc nổ công nghiệp, 6.501 kíp nổ…

10 năm qua, Công an và Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 366 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với gần 15.000 lượt người tham gia… Tiếp nhận hơn 81 nghìn lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân và nghiên cứu, phối hợp với các ban, ngành có liên quan giải quyết ổn thỏa, không gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 121.200 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an trong điều tra, xử lý các vụ việc kịp thời, mang lại hiệu quả cao.

Đến nay, lực lượng Công an và MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã phối hợp xây dựng, nhân rộng 50 loại mô hình tự phòng, tự quản tại 2.100 điểm trên toàn tỉnh. Những mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: “Liên kết đảm bảo ANTT tại dự án Formosa”, “Khu dân cư bình yên chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, “Tổ liên gia tự quản về ANTT” được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Những năm qua, lực lượng Công an, MTTQ các địa phương đã phối hợp tổ chức thành công hơn 41 nghìn diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” với gần 4 triệu ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân. Qua đó giúp lực lượng Công an sớm khắc phục được những thiếu sót, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Để phát huy tính thực chất của sự phối hợp giữa 2 đơn vị trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, chủ trì hội nghị yêu cầu các đơn vị tại địa phương tập trung làm rõ phương pháp, hình thức, cách thức phối hợp giữa Công an và MTTQ các cấp về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả hay không; “xoáy” sâu vào việc mô hình phối hợp có phát huy hiệu quả không; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, phương pháp xử lý các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp tại các “điểm nóng” trên địa bàn…

Dịp này, hội nghị trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 9 tập thể và 15 cá nhân, tặng bằng khen của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023.

Kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023 giữa Công an và MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp.

Từ đó phát huy cao nhất kết quả đạt được, nhân rộng các mô hình hay, xây dựng mô hình mới có hiệu quả, phù hợp thực tiễn, phát hiện nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, nhận trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc trước những thiếu sót, khuyết điểm, đề ra phương hướng thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong tình hình mới, giai đoạn mới.

